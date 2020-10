Vroege verbale uitschuiver smet op Lagardes debuutjaar

Christine Lagarde begon haar mandaat als voorzitster van de Europese Centrale Bank met een ongelukkige uitspraak. Communicatie blijft een uitdaging, al heeft ze volgens economen goed gereageerd op de coronacrisis.

'We zijn hier niet om spreads (renteverschillen) te sluiten. Dat is niet de functie of de missie van de ECB.' Die uitspraak van Lagarde op 12 maart wordt algemeen beschouwd als de grootste fout die ze heeft gemaakt sinds ze een jaar geleden Mario Draghi opvolgde aan het hoofd van de ECB.

'Dat was een dikke faux pas', zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie en ECB-watcher van ING. Gert Peersman, professor monetaire economie aan de Universiteit Gent, spreekt van een 'uitschuiver' en 'foute inschatting.' Hans Bevers, hoofdeconoom van Degroof Petercam is milder: 'Een kleine misser.'

De twee zinnen die Lagarde nog lang zullen achtervolgen waren een antwoord op de vraag wat de ECB zou doen als de coronacrisis de rente in zwaar getroffen landen als Italië zou doen stijgen. Ze werden onmiddellijk afgestraft door de obligatiemarkt. Beleggers dumpten Italiaanse staatsobligaties, waardoor de Italiaanse langetermijnrente fors steeg.

Fout rechtgezet

De ECB-voorzitster besefte snel dat ze uit de bocht was gevlogen en probeerde nog dezelfde dag haar fout recht te zetten. 'Ik ben vastbesloten fragmentatie te voorkomen', zei ze aan de zakenzender CNBC. 'Hoge spreads die een gevolg zijn van het coronavirus hinderen het monetair beleid.'

Ik gef Lagarde het voordeel van de twijfel. Hans Bevers Hoofdeconoom Degroof Petercam

Behalve die blunder valt er Lagarde niet veel te verwijten, zeggen verscheidene economen. Peersman vindt dat de ECB snel heeft gereageerd op de coronacrisis. 'De ECB heeft de juiste beslissingen genomen om de coronacrisis onder controle te houden en bijgestuurd wanneer nodig.' Bevers sluit zich daar bij aan: 'De ECB heeft goed en snel gereageerd. Ik geef Lagarde het voordeel van de twijfel.'

De ECB kondigde op 18 maart aan dat ze voor 750 miljard euro obligaties zou kopen om de impact van de pandemie op de economie te beperken. Ze heeft in juni dat bedrag opgetrokken naar 1.350 miljard en zal eind dit jaar het bedrag bijna zeker opnieuw verhogen. Lagarde kondigde donderdag aan dat de ECB in december extra stimulus zal lanceren.

Brzeski is kritischer over het monetair beleid. 'De ECB heeft een week te lang gewacht. Ze had al op 12 maart meer moeten doen. Later was de reactie wel gepast.'

Klimaat

Bovendien moet de communicatie nog verbeteren, hoewel stappen in de goede richting zijn gezet, voegt Brzeski eraan toe. 'De communicatie van Lagarde is minder goed dan die van Draghi. De ECB heeft een blog van hoofdeconoom Philip Lane ingevoerd die één dag na de persconferenties van Lagarde wordt gepubliceerd. Met een sterke voorzitter is zo'n blog niet nodig. De communicatie in september over de impact van de stijgende euro was niet zo goed.'

Klimaatverandering is een zaak voor de politiek, niet voor de ECB. Gert Peersman Professor monetaire economie Universiteit Gent

De ING-econoom onderstreept dat de buitenwereld in crisistijd naar de voorzitter van de ECB wil luisteren. 'Onder Draghi wist je dat je naar hem en hoofdeconoom Peter Praet moest luisteren. Nu is dat onduidelijk. Moet je luisteren naar Philip Lane, directeur Isabel Schnabel of de bestuurders Jens Weidmann en Klaas Knot? Het is moeilijk de ECB te lezen en haar beleid te voorspellen.'

Een duidelijk nieuw accent is de aandacht voor klimaat. Lagarde vindt dat de ECB een bijdrage moet leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Bevers en Brzeski vinden de aandacht voor klimaat een goede zaak. Peersman is het daar niet mee eens. 'Dat is niet de taak van een centrale bank. Het monetair beleid moet focussen op inflatie, groei en werkgelegenheid. Klimaatverandering is een zaak voor de politiek.'

Meningsverschillen

Lagarde is er in geslaagd de meningsverschillen in de raad van bestuur meer binnenskamers te houden. Ze stelt de bestuurders minder voor voldongen feiten dan Draghi. Maar Brzeski merkt op dat de spanningen in de raad van bestuur onlangs weer zijn opgeflakkerd.

De grootste uitdaging is de vraag of nog meer obligatieaankopen nodig zijn. Carsten Brzeski Chef macro-economie en ECB-watcher ING

Bevers noemt de aanhoudend lage inflatie een grote uitdaging. 'Er is nog veel werk aan de winkel.' De ECB verwacht zelf dat de inflatie minstens tot en met 2022 lager blijft dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.