WDP: 'Pandemie zet boost op business'

Terwijl andere beursgenoteerde bedrijven midscheeps geraakt worden, zet de pandemie een boost op e-commerce en dus ook op de logistieke 'huisbaas' WDP.

Met zijn activiteitenverslag over de eerste negen maanden van 2020 maakt WDP zijn reputatie als rots in de branding tijdens het pandemiejaar waar. Voor de tweede keer in drie maanden krikt de marktleider in logistiek vastgoed de prognose voor 2020 op. De lat ligt nu op een winst per aandeel van 1 euro per aandeel. In augustus voorspelde CEO Joost Uwents een winst 'aan de bovenkant' van de eerder vooropgestelde vork van 0,95 à 1 euro per aandeel.

WDP slaat als 'huisbaas' van heel wat e-commercebedrijven munt uit de turbo die de pandemie op de muisklikhandel heeft gezet. Uwents & co streken ruim een decennium geleden - in volle 'poldercrisis' - neer in Nederland, anticiperend op de opmars van de noorderburen tot belangrijk logistiek centrum. De groep telt grote logistieke spelers als Kühne & Nagel, DHL, Distrilog en CEVA Logistics tot zijn belangrijkste klanten, naast voedingsketens als Lidl, Carrefour en Ahold Delhaize.

In de bijhorende beleggerspresentatie bevestigt Uwents dat de pandemie nog een turbo heeft gezet op e-commerce als structurele groeier. 'Deze crisis heeft enkele structurele trends versneld. Denk aan het grote belang van voeding in e-commerce, een terugkeer naar lokale productie dicht bij de consument en meer aandacht voor grotere strategische voorraden van kritische producten'.

Over de eerste negen maanden steeg de courante winst per aandeel, de winst die abstractie maakt van boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille of de rente-indekking, tegen hetzelfde tempo als de eerste jaarhelft: 8 procent.

Bijgevolg kan Uwents bevestigen dat aandeelhouders over boekjaar 2020 ook het dividend met 8 procent zullen zien stijgen, tot 0,80 euro bruto per aandeel.

Het moet gezegd: dat WDP en e-commerce dit pandemiejaar boomen, is stilaan het slechtst bewaarde geheim van de beurs. Vorige maand noemde het invloedrijke beurshuis Morgan Stanley het aandeel nog 'het beste idee' in de Europese vastgoedsector. De beurswaarde van WDP is boven 5 miljard gestegen (zie grafiek).