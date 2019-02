WDP meer dan 3 miljard waard

De logistieke vastgoedspeler biedt de aandeelhouders sinds 1999 dik 15 procent rendement per jaar aan, vijf keer beter dan de Bel20.

WDP , de grootste speler in logistiek vastgoed in de Lage Landen, schroeft na sterke jaarresultaten nog eens zijn ambities op. Tegen 2023 moet de portefeuille 5 miljard euro groot zijn, van een kleine 3,5 miljard nu.

Beleggers reageren enthousiast, het aandeel trekt een spurt van dik 4 procent. Daarmee is WDP nu voor het eerst 3 miljard euro waard. Beleggers belonen de groep van CEO's Joost Uwents en Tony De Pauw, in 2017 Onderneming van het Jaar, voor de slimme expansie in Nederland.

Roemenië

De groep streek al in 2009 bij de bovenburen neer. Terwijl de rest van de wereld focuste op de toenmalige poldercrisis, zag WDP dat Nederland snel uitgroeide tot de logistieke draaischijf van West-Europa. Daar komt nu Roemenië, de draaischijf van Oost-Europa, bij.

In tien jaar tijd heeft WDP zijn portefeuille ruim verviervoudigd, van minder dan 800 miljoen naar 3,45 miljard euro. Belangrijker nog: Uwents & De Pauw bouwden een indrukwekkende staat van dienst uit in het scheppen van aandeelhouderswaarde: eind 2008 beliep de nettoactiefwaarde per aandeel 33,2 euro. Dat is nu 71,2 euro, een stijging van 114 procent.

15 procent

Ter vergelijking: de twee andere grote vastgoedspelers van de Brusselse beurs, Cofinimmo en Befimmo, zagen door de crisis op de kantorenmarkt hun nettoactiefwaarde per aandeel de jongste tien jaar met respectievelijk 13 en 23 procent afbrokkelen.

Wie in juni 1999 op de beursintroductie van WDP intekende, trouw aandeelhouder bleef en de nettodividenden in het aandeel herinvesteerde, haalde jaarlijks gemiddeld een rendement van 15,3 procent. Ter vergelijking: dat is bijna vijf keer beter dan de 3,2 procent die een belegging in een Bel20-fonds, inclusief nettodividend, bood.

Premie

Let wel: aan dat trackrecord van WDP hangt een prijskaartje. Het aandeel noteert tegen een premie van 87 procent op de nettoactiefwaarde. Ter vergelijking: beleggers passen zelfs op de best gerunde holding van de Brusselse beurs, Sofina, een korting op het eigen vermogen toe.