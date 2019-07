Waar beleggers deze week naar uitkijken

1. Belooft Powell renteverlaging eind juli?

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), zal woensdag in de commissie Financiële Diensten van het Huis van Afgevaardigden het monetair beleid toelichten. Hij bevestigt wellicht dat de Fed klaar staat om de rente te verlagen, hoewel het sterke jobrapport van gisteren de druk vermindert om het monetair beleid te versoepelen. Powell beloofde vorige maand later dit jaar het mes te zetten in de rente, omdat de groeivooruitzichten verslechteren en de inflatie lager is dan de doelstelling van 2 procent. De volgende vergadering van de Fed vindt plaats op 31 juli. Volgens de rentetermijnmarkt is het 95 procent zeker dat de Fed eind deze maand de rente verlaagt.