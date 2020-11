Waar beleggers deze week naar uitkijken

Hoeveel groeit Britse economie na recordkrimp?

Het Verenigd Koninkrijk publiceert donderdag cijfers over de economische groei in het derde kwartaal. Economen verwachten dat de Britse economie met 15,8 procent

is gegroeid na een krimp met 19,8 procent in het tweede kwartaal. De terugval van de activiteit in de lente was groter dan in andere landen omdat de lockdown er langer heeft geduurd. Het gevolg is dat het economisch herstel ook groter was in de zomer. Een nieuwe krimp in het vierde kwartaal is mogelijk, want het Verenigd Koninkrijk heeft opnieuw een lockdown ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Ook de blijvende onzekerheid over de brexit weegt op de economische activiteit.