Waar beleggers deze week naar uitkijken

1. Blijven de Amerikaanse bedrijfswinsten dalen?

Amerikaanse bedrijven starten volgende week met de publicatie van hun resultaten van het vierde kwartaal. Doorgaans geeft de grootbank JPMorgan de aftrap. Maar deze keer zijn de dataleverancier IHS Markit (dinsdag) en de vermogensbeheerder BlackRock (donderdag) sneller. De banken JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup volgen vrijdag. Analisten verwachten dat de winst per aandeel van de S&P500-bedrijven in het vierde kwartaal met 9,7 procent jaar op jaar is gedaald, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau FactSet. In het derde kwartaal verminderde de winst per aandeel met 5,7 procent.

2. Welke impact heeft de pandemie op de Duitse economie?

Het Duitse bureau voor statistiek publiceert donderdag een rapport over de prestaties van de economie in 2020. Economen verwachten dat de coronacrisis de Duitse economie met 5,1 procent heeft doen krimpen. Daarmee hebben onze oosterburen de schade van de pandemie kunnen beperken, want in de eurozone daalde de economische activiteit wellicht met meer dan 7 procent. De Duitse begroting sloot volgens economen met een tekort van 5,1 procent van het bruto binnenlands product. Ook dat is een relatief goed resultaat, want in de eurozone was het deficit minstens de helft groter.