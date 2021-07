Waar beleggers deze week naar uitkijken

Een reeks economische cijfers komt eraan en de Amerikaanse centrale bank (Fed) laat meer weten over de stimulus. Robinhood trekt naar de beurs en AB InBev komt met resultaten.

Het volgende staat deze week op de agenda:

1. Hoe sterk is economisch herstel in Europa en VS?

België, andere Europese landen en de VS publiceren donderdag en vrijdag cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal. De economische activiteit in België steeg volgens de gemiddelde prognose van drie grootbanken met 1,3 procent, tegenover 1,1 procent in het eerste kwartaal. Dat is te danken aan de versoepeling van de lockdown. De eurozone boekte wellicht 1,5 procent groei, versus een krimp van 0,3 procent. Economen verwachten voor de VS 8,3 procent groei op jaarbasis, waardoor de activiteit weer het niveau van voor de pandemie bereikt.

2. Hint Federal Reserve op afbouw stimulus?

De Fed vergadert woensdag. Ze zet dan de discussie over de vermindering van de obligatieaankopen voort. Sommige bestuurders, onder wie James Bullard, willen die aankopen nu al afbouwen. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell zei vorige week dat het te vroeg is om de stimulus te verminderen. De Fed zal daarover wellicht pas eind augustus op zijn conferentie in Jackson Hole of in september meer duidelijkheid verschaffen. Economen verwachten dat de verlaging van de obligatieaankopen rond de jaarwisseling zal beginnen.

3. Schiet Robinhood raak bij zijn beursdebuut?

Een stoet aan Amerikaanse techreuzen presenteert volgende week zijn kwartaalresultaten, van Apple over Google-moeder Alphabet tot Facebook, Microsoft en Tesla. Toch zou een start-up wel eens met de meeste aandacht kunnen gaan lopen. De populaire - en controversiële - beleggingsapp Robinhood maakt donderdag haar debuut op de technologiebeurs Nasdaq. Robinhood wil ruim 2 miljard dollar ophalen via zijn beursintroductie en mikt daarbij op een waarde tot 35 miljard dollar. Die waarde komt overeen met de bovenkant van de prijsvork, die 38 tot 42 dollar bedraagt.

4. Neemt Doukeris vliegende start bij AB InBev?