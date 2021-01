Waar beleggers volgende week naar uitkijken

Sofina publiceert zijn zevende nieuwsbrief. China publiceert als tweede groot land bbp-cijfers. En de Europese Centrale Bank buigt zich over de rente.

1. Wat is de intrinsieke waarde van Sofina?

Donderdag krijgen we de pennenvruchten te zien van de holding Sofina , die nabeurs haar zevende nieuwsbrief publiceert. Daarin krijgen we een beknopt overzicht van het laatste halfjaar van de Boël-holding. Eind juni lag de intrinsieke waarde op 217 euro per aandeel. Wellicht is die fors gestegen door de beursklim sindsdien. Alleen al de grootste participatie, de Britse online schoonheidswinkel The Hut Group, werd ruim de helft meer waard. Sofina zal wellicht ook meer duiding geven over de vele investeringen in India de voorbije maanden.

2. Hoeveel groeide Chinese economie in 2020?

China publiceert maandag als tweede groot land cijfers over de economische groei in 2020. Economen verwachten dat de economische activiteit met 2,1 procent is gestegen, na een groei van 6 procent in 2019. Hoewel de coronacrisis de groei sterk heeft doen dalen, heeft de Chinese economie opvallend goed gepresteerd. China is de enige grote economie die het voorbije jaar niet is gekrompen. Peking slaagde er in het voorjaar snel in de pandemie onder controle te krijgen en kon daardoor vlug de economie heropenen. Economen verwachten dat de groei van de Chinese economie in 2021 versnelt naar 8,2 procent.

3. Wat beslist de Europese Centrale Bank (ECB)?