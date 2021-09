Waar beleggers volgende week naar uitkijken

De Europese Centrale Bank buigt zich over het rentebesluit. Bois Sauvage en TINC komen met (half)jaarcijfers.

1. Kondigt ECB afbouw stimulus aan?

De Europese Centrale Bank (ECB) beslist donderdag of ze in het vierde kwartaal evenveel obligaties blijft kopen. De forse stijging van de inflatie heeft de speculatie over een afbouw van de stimulus doen toenemen. De inflatie steeg in augustus naar 3 procent, het hoogste peil in tien jaar. Klaas Knot en Robert Holzmann, de Nederlandse en de Oostenrijkse ECB-bestuurder, willen de obligatieaankopen verminderen. Maar de Griekse ECB-bestuurder Yannis Stournaras relativeert de hoge inflatie. Ook het economisch herstel is een argument om de stimulus te verminderen. De meeste economen verwachten dat ECB-voorzitster Christine Lagarde een afbouw van de obligatieaankopen aankondigt.

2. Bevestigt TINC uitkering van 0,52 euro?

De infrastructuurinvesteerder TINC publiceert woensdag zijn resultaten van het boekjaar 2020-2021, dat op 30 juni werd afgesloten. Hij stelde bij de publicatie van de halfjaarcijfers een bruto-uitkering in het vooruitzicht van 0,52 euro per aandeel. Over het boekjaar 2019-2020 werd 0,51 euro uitgekeerd. Daarvan werd 0,46 euro uitbetaald in de vorm van een kapitaalvermindering en 0,05 euro in de vorm van een dividend. In de eerste helft van het boekjaar boekte TINC een nettowinst van 10,5 miljoen euro. De nettoactiefwaarde bedroeg eind december 437,4 miljoen euro of 12,03 euro per aandeel.

3. Heeft Bois Sauvage al een nieuwe prooi op het oog ?