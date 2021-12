Waar beleggers volgende week naar uitkijken

De Amerikaanse en Europese centrale banken domineren volgende week het economisch nieuws, terwijl Argenx hoopt op groen licht van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond.

Hoe snel lost de Fed het gaspedaal?

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zal woensdag bijna zeker een versnelde afbouw van haar stimulus aankondigen, omdat haar bezorgdheid over de hoge inflatie is toegenomen. De Fed zei tot voor kort dat de inflatie 'voorbijgaand' ('transitory') was, maar voorzitter Jerome Powell zei vorige week dat het beter is dat woord niet meer te gebruiken.

Veel economen verwachten dat de Fed vanaf januari de obligatieaankopen met 30 in plaats van 15 miljard dollar per maand vermindert en in maart stopzet. Tot nu is de Fed van plan pas in juni een punt te zetten achter die aankopen. De sneller dan verwachte stopzetting van de obligatieaankopen opent de deur voor een vroeger dan verwachte renteverhoging. Die komt er wellicht in het tweede of derde kwartaal.

Vermindert ook de ECB haar stimulus?

De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag. Voorzitster Christine Lagarde heeft al laten verstaan dat de ECB zal beslissen eind maart het pandemieprogrmma van obligatieaankopen (PEPP) stop te zetten. Het aankoopbedrag van dat programma bedraagt bijna 70 miljard euro per maand. De ECB is wel van plan een kleiner aankoopprogramma (APP) voort te zetten. Die aankopen onder dat programma bedragen 20 miljard per maand. Dat bedrag wordt wellicht verhoogd tot zowat 40 miljard om een bruuske vermindering van de totale stimulus en forse rentestijging te voorkomen.

Wat doen andere centrale banken?

Ook de Britse en Turkse centraal bankiers vergaderen donderdag. De Bank of England zei begin november dat ze 'in de komende maanden' de rente zou verhogen. Maar ze zal nu wellicht nog geen actie ondernemen omdat de omikronvariant van het coronavirus de onzekerheid over de economische vooruitzichten heeft doen toenemen. De Turkse centrale bank zal bijna zeker opnieuw de rente verlagen. Ze staat onder zeer zware druk van president Recep Tayyip Erdogan om te knippen in de rente.

Wat zegt de FDA over het goudhaantje van Argenx?