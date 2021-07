Waar de belegger deze week naar uitkijkt

Is piek van de Amerikaanse inflatie achter de rug?

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert dinsdag de inflatiecijfers van juni. Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie is gedaald naar 4,9 procent, tegenover 5 procent in mei. De kerninflatie, zonder voeding en energie, steeg wellicht naar 4 procent, versus 3,8 procent.

De hoge inflatie weerspiegelt vooral het krachtige economisch herstel, de schaarste aan grondstoffen en onderdelen en de prijsstijging van transport. De Amerikaanse centrale bank (Fed) gelooft dat de hoge inflatie tijdelijk is.

Fed-voorzitter Jerome Powell licht woensdag en donderdag in het Congres het monetair beleid toe. Hij krijgt wellicht vragen over de timing van de afbouw van deobligatieaankopen.

2 Hoe fors stijgen bedrijfswinsten in VS?

De Amerikaanse bedrijven PepsiCo, JPMorgan en Goldman Sachs geven dinsdag de aftrap van het resultatenseizoen. Daarbij is vooral bankreus JPMorgan, die ook deze crisis onder veteraan-CEO Jamie Dimon weer met vlag en wimpel doorstaan heeft , de jongste jaren uitgegroeid tot een belangrijke 'richtingaanwijzer' voor Wall Street .

De lat ligt hoog: de informatieleverancier FactSet verwacht dat de winst per aandeel van de S&P500-bedrijven in het tweede kwartaal met 63,6 procent jaar op jaar is gestegen.