Waar vindt u duurzame dividenden?

Het dividendenseizoen is gestart. De couponnetjes doen een spaarboekje verbleken. Maar hoe zeker bent u dat de bedrijven u ook de komende jaren met royale dividenden kunnen verwennen?

De aandeelhouders van de Belgische bedrijven krijgen de komende maanden in totaal 12,5 miljard euro op hun rekening gestort. Deze week betaalden dividendkleppers als de telecomgroep Proximus, de chipontwikkelaar Melexis en de specialist in logistiek vastgoed WDP al hun coupons.

De betalingen volgen traditioneel kort na de algemene vergaderingen, die dezer dagen bij bosjes plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomsten moeten de aandeelhouders het dividend formeel goedkeuren, wat vrijwel nooit tot problemen leidt. Sommige bedrijven, zoals Solvay, Bpost, AB InBev en KBC, betalen in de loop van het jaar al een deel van het dividend als interim-coupon uit.

De gemiddelde coupon ligt dit jaar 7 procent hoger dan vorig jaar, als we even abstractie maken van enkele eenmalige superdividenden en de extremen wegfilteren. Houden we daar wel rekening mee, dan stijgt het gemiddelde dividend zelfs met 26 procent.

Wie op de beurs alle Belgische aandelen die een dividend betalen koopt, heeft dit jaar een gemiddeld rendement van 3,4 procent bruto. Vadertje staat gaat met 30 procent aan de haal, zodat het nettorendement op 2,4 procent belandt. Dat is bijna 22 keer meer dan de schamele 0,11 procent op een spaarboekje bij een grootbank.

De dividenden bieden u nog de mogelijkheid te sparen. Met de meeste vastrentende producten verliest u koopkracht, aangezien die minder opbrengen dan de verwachte inflatie van 2 procent in 2018.

Fiscaal cadeautje

Uw rekening wordt extra gespekt doordat u voor dit kalenderjaar voor het eerst recht hebt op een - weliswaar beperkte - fiscale vrijstelling. De regering besliste dat de eerste 640 euro aan dividenden voor elke belastingplichtige vrijgesteld is van roerende voorheffing. Dat levert een extra winst van 192 euro op. Om er aanspraak op te maken moet u die vrijstelling in uw belastingbrief van 2019 aanvragen.

Het belang van dividenden is niet te onderschatten. Crédit Suisse rekende uit dat de voorbije 40 jaar liefst 40 procent van de opbrengst van aandelen te danken is aan de uitgekeerde coupons. Een langetermijnbelegger doet er dan ook goed aan zijn portefeuille met enkele stevige en loyale dividendbetalers te stofferen.

Om u daarbij te helpen hebben we een tabel gemaakt met de 50 beste dividendbetalers onder de Belgische aandelen. De tabel omvat enkel de bedrijven die hun jaarcijfers en winstuitkering al hebben bekendgemaakt. Ondernemingen met een gebroken boekjaar, zoals de warenhuisketen Colruyt en de infrastructuurinvesteerder TINC, zijn niet in de lijst opgenomen, maar zijn ook trouwe couponbetalers.

Belangrijk is een indicatie te krijgen of het dividend duurzaam is. Langetermijnbeleggers die tuk zijn op regelmatige en het liefst stijgende inkomsten kijken het best naar de komende jaren om de standvastigheid van de winstuitkeringen te voorspellen. Het verleden kan daarbij helpen.

Zo verhoogt Sofina al voor het 53ste jaar op rij de coupon. Veel van de adellijke families in het kapitaal van de holding hebben het geld nodig om van te leven. Daarom verkiest Sofina een voorzichtige aanpak met een geleidelijke dividendverhoging, in plaats van het gros van de winst uit te keren. Amper zeven bedrijven van de Brusselse beurs hebben de voorbije kwarteeuw nooit hun dividend verlaagd. Dat zijn, behalve Sofina, Ackermans & van Haaren, Lotus Bakeries, Solvay, UCB, Colruyt en Co.Br.Ha.

Het helpt dat die bedrijven slechts een klein deel van hun winst naar de aandeelhouders laten vloeien. Daardoor kan het eigen vermogen telkens aandikken, omdat een groter deel van de winst in het bedrijf blijft. De opgespaarde centen kunnen geherinvesteerd worden, wat extra winstgroei geeft en waardoor het dividend op termijn kan blijven stijgen.

Door een koersdaling is het dividendrendement bij Bpost gestegen tot 7,7 procent bruto.

Het percentage van de nettowinst dat wordt uitgekeerd, noemen we de pay-outratio, die u ook in de tabel terugvindt. Een lage pay-out vormt een buffer voor wanneer het eens slechter gaat.

Als een bedrijf meer dan zijn volledige jaarwinst uitkeert, zoals de lingeriegroep Van de Velde enkele jaren deed, is er geen veiligheidsmarge om tegenvallers op te vangen. Het vergroot het risico op een stevige dividendknip.

Meer dan nettowinst

Bij sommige bedrijven kijkt u beter niet naar de nettowinst als indicator voor het dividend, maar naar de operationele winst. Bij de gereglementeerde vastgoedgroepen, bijvoorbeeld, wordt het nettoresultaat vaak beïnvloed door latente meer- of minwaarden op de gebouwen of op derivaten om de rentebetalingen in te dekken. Die beïnvloeden de huurinkomsten niet, die de belangrijkste basis voor de coupon vormen.

Bij de Nationale Bank (NBB) speelt de nettowinst zelfs helemaal geen rol. Het dividend is afhankelijk van de netto-opbrengst van de zogeheten ‘statutaire portefeuille’. Dat is een beleggingsportefeuille van zo’n 6 miljard euro die vooral obligaties omvat.

Amper zeven bedrijven van het Brusselse koersenbord slaagden er in de voorbije kwarteeuw in het dividend nooit te verlagen.

De portefeuille groeit elk jaar, maar het procentuele rendement daalt, omdat vervallende obligaties geleidelijk worden vervangen door nieuwe obligaties met een lagere coupon. De NBB laat de coupon 9 procent zakken.

Een andere indicator om de duurzaamheid van het dividend te bepalen, is de mate waarin de winsten jaarlijks schommelen. Cyclische ondernemingen zoals de scheepvaartgroepen Euronav en Exmar of een staalreus als ArcelorMittal, zijn veel meer onderhevig aan de economische conjunctuur dan bedrijven met een veel gelijkmatiger inkomstenstroom, zoals de biergigant AB InBev, de groente- en fruitgroep Greenyard en de lasagnemaker Ter Beke. Ook in slechte tijden blijven de mensen eten en drinken.

Sectoren als telecom, voeding en drank, en consumentengoederen bieden doorgaans een stabieler dividend. In cyclische sectoren zoals grondstoffen, scheepvaart en zware industrie wisselen royale uitkeringen vaak af met schamele of zelfs helemaal geen dividenden.

Bij sommige bedrijven is de winstgevendheid bijna perfect voorspelbaar. Eigenaars van zorgvastgoed zoals Aedifica en Care Property Invest werken met verhuurcontracten van wel 20 jaar of meer, zodat ze een zeer goed zicht hebben op de inkomstenstroom. Het infrastructuurfonds TINC investeert via publiek-private samenwerking in wegen, bruggen of sluizen, met inkomsten die voor decennia vastliggen.

Sommige bedrijven genieten ook van een vast regelgevend kader dat hen het voordeel van vastgelegde kasstromen oplevert, zoals de beheerder van het hoogspanningsnet Elia.

Schuldgraad

Nog een seingever voor het dividend is de schuldgraad. Het spreekt voor zich dat bedrijven die een gigantische schuldenberg torsen in magere tijden moeilijker trouw hun dividend kunnen betalen dan ondernemingen met een kerngezonde balans.

Bij AB InBev is de schuldgraad van 4,7 keer de brutobedrijfswinst torenhoog, al zijn beleggers gesust door de relatief veilige cashflows die de brouwer int. Barco betaalt meer dan zijn volledige jaarwinst uit, maar ook dat is geen probleem, door de berg cash van 17 euro per aandeel waarop de beeldvormingsgroep zit.

Wie alle Belgische aandelen koopt die een dividend betalen, belandt op een gemiddeld rendement van 2,4 procent netto.

Ten slotte kunt u ook dividendtips vinden in de beloftes van de bedrijven zelf. Op de algemene vergadering van GBL beloofde de holding de coupon minstens stabiel te houden, indien geen extreme gebeurtenissen plaatsvinden.

‘Onze reserves bedragen 7,7 miljard euro, wat overeenkomt met 15 jaar dividendbetalingen. Dat geeft ons een comfortabele positie’, zei co-CEO Gérard Lamarche. Sommige aandeelhouders zijn ongerust omdat de nieuwste investeringen in groeibedrijven nog niet tot dezelfde dividendinkomsten leiden als de verkochte belangen in Total en Engie.

Bij Immobel belooft sterke man Marnix Galle het dividend de komende jaren met 4 à 10 procent op te krikken. Dit jaar keert de projectontwikkelaar alvast een tiende meer uit, het dubbele van de nettowinst, omdat de pijplijn voor 2018 er bijzonder goed uitziet. VGP tekende een nieuw beleid uit om de uitkering geleidelijk op te trekken naar 40 à 60 procent van het nettoresultaat.

Vastgoedgroepen als WDP, Retail Estates en Aedifica stelden al een hoger dividend in het vooruitzicht, Befimmo of Cofinimmo een stabiele coupon. Ook Bpost belooft in 2018 de coupon gelijk te houden, ondanks de problemen met de Amerikaanse dochter Radial en de snelle daling van de brievenpost. Het rendement is door de koersdaling opgelopen tot 7,7 procent, wat het aandeel in de hoogste regionen van de tabel plaatst. De beloftes zijn geruststellend voor 2018, maar over de jaren erna heerst grote twijfel.

Als couponminnaar koopt u dus beter niet zomaar de best gerangschikte aandelen in de tabel. Helemaal bovenaan prijken trouwens de bedrijven die een extraatje uitkeren om de aandeelhouders te laten meegenieten van de verkoop van activa. Bij de uitgever Roularta ging Medialaan de deur uit. D’Ieteren verpatste een deel van de autoruitenhersteller Belron. Die activiteiten dragen wel niet meer bij tot de winst dit jaar.