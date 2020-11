Waarom de beurzen dansen op hét doemscenario in de VS

Voor de tweede dag op rij trekken de beurzen mooi hoger, terwijl de nieuwe Amerikaanse president nog steeds niet gekend is. Hoe kan dat ?

'Je zit nu in het scenario waar niemand op zat te wachten. Het scenario van de 'contested vote', beaamt hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. 'Ik geloof dat Joe Biden uiteindelijk wint. Maar het is compleet onzeker wanneer Donald Trump de handdoek zal gooien.'

Brede remonte

En toch: de beurzen stijgen. Fors. Toen dinsdagnacht voor het eerst duidelijk werd dat Trump veel beter scoorde dan verwacht, dook de Dow Jones-future nog 1 procent in het rood en ging de Nasdaq-future 1 procent hoger. Dat beschouwden beursexperts als een vlucht naar veiligheid in onzekere tijden. Grote coronaweerbare en cashrijke mastodonten zoals Apple en Microsoft zijn een vluchtheuvel geworden. Na 48 uur zijn de Nasdaq-kleppers nog steeds de grote winnaars. Op twee dagen steeg de Nasdaq Composite-index liefst 6,3 procent.

Maar het verhaal is breder dan alleen tech. Over twee dagen ging ook de Dow Jones met veel klassieke waarden 3 procent hoger en in Europa genoot de sterrenkorf Euro Stoxx 50 mee met een tweedaagse winst van 3,8 procent.