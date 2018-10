Waarom een dividendknip AB InBev een boost kan geven

'ZORGEN ZIJN OVERTROKKEN'

AB InBev heeft er een beroerde zomer op zitten. Zorgen over de impact van de groeimarktcrisis in het algemeen en de hyperinflatie in Argentinië in het bijzonder troffen het aandeel midscheeps.

Deutsche Bank vindt die bezorgdheid overtrokken. Neem grondstoffen als aluminium en gerst, die in veel opkomende markten in - dure - dollar betaald worden. 'Die hogere kosten kan de groep vrij vlot doorrekenen', oordeelt analist Andrea Pistacchi. 'AB InBev heeft een brutomarge van 65 procent. Dat wil zeggen dat AB InBev de verkoopprijzen slechts 3,5 procent moet verhogen, om 10 procent duurdere grondstoffen te compenseren.'

Ook een potentiële afboeking door de overschakeling naar een Argentijnse inflatieboekhouding (door de tuimelende peso is de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land waarschijnlijk boven 100 procent gestegen) is geen gigantisch issue.

'Aangezien Argentinië 4 procent van de bedrijfswinst vertegenwoordigt, verwachten we niet dat een afboeking de winst per aandeel over heel 2018 met meer dan een paar procent drukt. In het derde kwartaal kan de impact wel groot zijn.'