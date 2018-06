Waarom het bod op Vastned Retail Belgium mislukte

Het Nederlandse Vastned Retail is er niet in geslaagd zijn Belgische dochter over te nemen en van de beurs te halen. Waarom is het bod op de vastgoedgroep mislukt?

De Nederlanders hadden vooraf gezegd dat de overname pas doorging als ze 90 procent van de free float (vrij verhandelbare aandelen) van Vastned Retail Belgium kregen aangeboden. Dan hadden de kandidaat-overnemers voldoende aandelen om de resterende minderheidsaandeelhouders uit te roken.

Vastned weigerde de aangeboden aandelen omdat Vastned Retail Belgium anders zijn fiscaal voordelig statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) zou verliezen. De Belgische wetgeving bepaalt dat een beursgenoteerde GVV ten minste een free float van 30 procent moet hebben. Door de mislukking van het bod noteert het aandeel maandag bijna 10 procent lager op 49 euro.

Waarom is het bod mislukt?

'De belangrijkste reden is dat Vastned slechts één kans bood om in te gaan op het bod', zegt Gert De Mesure, analist van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). 'Er zijn veel slapende effectenrekeningen. Veel mensen volgen hun portefeuille niet actief op. De IT-groep Real Dolmen zal na het eerste bod aankondigen dat er een verlenging komt.'

Vastned heeft het bod niet voldoende uitgelegd, zegt een analist die anoniem wil blijven. 'De publiciteit voor een ingewikkelde operatie had beter gekund. Bovendien heeft Vastned het brutodividend van 2,62 euro per aandeel afgetrokken van de biedprijs. Aangezien een particuliere belegger 30 procent roerende voorheffing moet betalen en dus slechts 1,83 euro nettodividend ontvangt, zou hij inclusief dividend slechts 56,71 euro in plaats van 57,5 euro ontvangen.'

Was de biedprijs voldoende?

Neen, zegt Stefan Pintjens, analist van Test-Aankoop Invest. 'De prijs was te laag. Vastned Retail bood slechts 5 procent meer dan de intrinsieke waarde en dat is te weinig voor de kwaliteit van de portefeuille. Met een paar euro extra, bijvoorbeeld 60 euro, was het wellicht wel gelukt.'

De Mesure is het daar niet mee eens. 'Het aandeel noteerde voor het bod op 45 euro. Vastned bood dus een mooie premie. De prijs was helemaal niet onaantrekkelijk.'

Een andere analist is genuanceerd. 'Sinds de lancering heeft Vastned Retail Belgium supergoede resultaten gepubliceerd. Daardoor was de premie tegenover de intrinsieke waarde vrij laag. Bij de aankondiging van het bod waren die goede cijfers nog niet bekend.'

Is het aandeel nu aantrekkelijk?

Pintjens vindt van wel: 'Het aandeel Vastned Retail Belgium noteert nu veel lager dan de biedprijs. Profiteer ervan om te kopen. Het stijgingspotentieel blijft.'

Is een nieuw bod mogelijk?

'Ik denk dat de kans op een nieuw bod fifty fifty is', zegt Pintjens. Een andere analist zegt dat de kans groter is. 'Vroeg of laat zullen ze opnieuw proberen. De koers blijft na de daling van maandag hoger dan voor de lancering van het bod. Dat wijst erop dat sommige beleggers een nieuw bod verwachten.'

Bemoeilijkt de mislukking een bod op Wereldhave Belgium of Warehouses Estates Belgium?

Het bod op Vastned Retail Belgium kwam er nadat de overheid recentelijk een niet-beursgenoteerd vastgoedvehikel creëerde met vergelijkbare fiscale voordelen als een beursgenoteerde GVV. Wereldhave Belgium en Warehouses Estates Belgium hebben ook een belangrijke meerderheidsaandeelhouder, respectievelijk het Nederlandse Wereldhave en de familie Wagner. Ook zij kunnen via een bod de kosten van een beursnotering vermijden en via het private vehikel de fiscale voordelen behouden. Analisten merken op dat de toestand bij Wereldhave Belgium en Warehouses Estates Belgium niet helemaal vergelijkbaar is. Wereldhave noteert in vergelijking met de intrinsieke waarde duurder dan Vastned Retail Belgium. De Mesure zegt dat ook een bod op Warehouses Estates Belgium niet aan de orde is. 'De familie zal zeker geen bod doen. Ik zie ze eerder verkopen dan kopen.'

Wat zijn de gevolgen voor het Nederlandse Vastned?