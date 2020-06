Wall Street 40 procent boven dieptepunt

Gouverneur van New York Mario Cuomo bij de heropening van de handelsvloer van de New York Stock Exchange, vorige week woensdag.

Beleggers zetten massaal in op het einde van de lockdown, maar er is één dissonant: de koffietafel bij Tiffany's.

Op Wall Street koerst de Dow Jones koerst nog eens 0,9 procent hoger naar 25.967 punten. De oudste beursbarometer noteert nu liefst 40 procent boven het dieptepunt van 23 maart.

Schermvullende weergave De 'covid-boordtabel' van JPMorgan: groen licht

Beleggers zetten hun geld steeds meer in op een spoedige en snelle versoepeling van de lockdown, nu de covid-19 statistieken die alle marktenzalen angstvallig bijhouden al weken vooral goed nieuws vertellen. De groene kleurende 'covid-19 boordtabel' van beurshuis JPMorgan (zie screenshot) is een mooi voorbeeld.

Dat de rally op 23 maart begon, is geen toeval. Die dag is het moment waarop de Amerikaanse centrale bank het grof geschut bovenhaalde om de coronacrisis te bestrijden. Sindsdien is de balans van de Fed met een slordige 3.000 miljard gestegen. Een gegeven dat tot nog toe voor meer jolijt op Wall Street dan op Main Street zorgde.

'De Fed heeft de jobs of de groei nog niet kunnen terugbrengen, maar wel de hebzucht', twittert een handelaar schamper.

Een bescheiden dissonant is Tiffany . De juweliersketen incasseert een tikje van 1 procent tot 116 dollar. Tiffany noteert nu flink onder de 135 dollar in contanten die LVMH in november vorig jaar beloofde op tafel te leggen.

Het is niet onlogisch dat beleggers nerveus worden over de deal van meer dan 16 miljard dollar. Dat is naar verluidt ook Bernard Arnault, de CEO van de Franse wereldmarktleider in luxe. Volgens het modeblad WWD (Women's Wear Daily) begint LVMH klamme handjes te krijgen.

Sinds de deal beklonken werd in november, is er natuurlijk één en ander veranderd aan de outlook voor de Amerikaanse markt. Covid-19 raakt de Amerikaanse economie en de retailsector midscheeps en daar komen nu de beelden bij van rassenrellen die de wereld rondgaan. Bovendien is er twijfel of Tiffany's gelet op de snel verslechterende rendabiliteit niet in de problemen komt met zijn schuldeisers.