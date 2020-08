Wall Street: Apple en Microsoft vaandeldragers

De Amerikaanse beurzen zijn met winst aan de nieuwe handelsmaand begonnen. De techreuzen staan andermaal in de belangstelling, net als enkele medische bedrijven.

Na een halfuur handel kregen beleggers een hoopgevend economisch cijfer voor de kiezen. De industriële activiteit in de VS is in juli sterker gestegen dan verwacht. De ISM-index klom van 52,6 naar 54,2. Fabrieken drijven de productie op dankzij meer bestellingen en geslonken voorraden.

Beleggers negeren de toename van het aantal coronabesmettingen in de VS en sturen de Dow Jones en de S&P500 0,7 procent hoger. De Nasdaq Composite doet nog beter met een winst van 1 procent. Technologie blijft geweldig in trek: uit de sterke kwartaalcijfers bleek vorige week dat techreuzen vrijwel immuun zijn voor de economische neergang die veel sectoren treft.

Apple onttroonde vrijdag Saudi Aramco als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld na een koerssprong van ruim 10 procent.

Aan de klim van het aandeel is nog geen einde gekomen: er komt opnieuw 3,2 procent bij tot een nieuwe piekkoers. In het weekend raakte bekend dat de maker van de iPhone Mobeewave.com heeft overgenomen, een bedrijfje dat een techniek heeft ontwikkeld om van de iPhone een betalingsterminal te maken. Apple zou ongeveer 100 miljoen dollar op tafel hebben gelegd.

TikTok

Ook Microsoft (+3,6%) staat in de belangstelling. De softwaremaker wil de Amerikaanse, Canadese en Australische activiteiten van TikTok overnemen. Daarmee zou een verbod op de bij tieners razend populaire app door president Donald Trump kunnen worden voorkomen. TikTok is in de VS omstreden omdat het veel gegevens over gebruikers bezit die via moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht zouden kunnen komen.

Winstprognose

De farma-industrie is een andere winnaar van de coronacrisis en dat geldt ook voor geneesmiddelendistributeurs. In de VS boekte McKesson , verdeler van geneesmiddelen en medische tools, in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2020/21 een vlakke omzet van 55,7 miljard dollar. De retailverkoop zat in de lift, maar dit werd tenietgedaan door lagere voorschriftvolumes en minder huisartsbezoeken. De aangepaste winst per aandeel kwam 16 procent lager uit dan een jaar eerder op 2,77 dollar.

Omdat de volumes forser herstellen dan verwacht, verhoogt McKesson zijn winstprognose. Het bedrijf rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 15,50 dollar tegen 14,70 dollar voorheen. De winstgroei wordt vanaf de tweede helft van het boekjaar verwacht.