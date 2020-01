Wall Street: Apple vs Boeing

In beurswaarde is Apple acht keer groter dan Boeing. Maar pas nu weegt de iPhone-bouwer zwaarder door in de Dow dan de 737 MAX-bouwer.

Boeing bloedde over het vierde kwartaal meer dan 2 miljard cash en dat is nog maar het begin van de cash burn . Toch stijgt het aandeel Boeing. Dit lijkt deels omdat beleggers relatief opgelucht zijn dat de factuur voor de 737 MAX niet nog méér steeg, maar ook omdat Boeing gewapend lijkt voor een forse cash burn. Volgens Bloomberg staat het kruim van Wall Street te popelen om de groep een een overbruggingskrediet van 12 miljard dollar te verschaffen.

Door de koersval van de voorbije maanden is Boeing wel sinds enkele dagen onttroond door Apple - dat op recordkoers noteert - als invloedrijkste aandeel in de Dow Jones. De oudste beursbarometer ter wereld is prijsgewogen. Daarom dus dat Apple pas nu Boeing inhaalt, ook al is de beurswaarde intussen acht keer groter. Met een beurskoers van elk meer dan 300 dollar vertegenwoordigen de twee samen zowat een zesde van de indexkorf.