Wall Street: Boeing overtuigt niet

Het kwartaalrapport van Boeing hielp het aandeel initieel hoger, de telefonische conferentie temperde later het enthousiasme.

De vliegtuigbouwe kreeg een boost van één paragraaf uit het kwartaalrapport waar Boeing zich sterk maakt dat de 737 MAX eind dit jaar weer in dienst zal kunnen genomen worden en tegen eind 2020 een productie van 57 stuks per maand belooft.

De 737 MAX is het werkpaard van Boeing dat sinds maart wereldwijd aan de grond gezet is, na twee crashes op korte tijd als gevolg van overijverige software. Het schandaal kostte Boeing een kwart van zijn beurswaarde.

Na de middag ebde de koerswinst van Boeing weg. Op de telefonische conferentie klonk CEO Dennis Muilenburg minder zeker dan in dat ene paragraafje in het persbericht. Hij benadrukte dat de hervatting van de vluchten een 'complex proces met vele stappen' is en de uiteindelijke beslissing bij de luchtvaartwaakhond FAA ligt.