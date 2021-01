Wall Street: CEO-wissel doet Intel uitblinken

Gewrongen tussen politieke onrust en de hoop op meer stimulus trappelen de Amerikaanse beurzen woensdag ter plaatse. Intel krijgt een technologieveteraan als nieuwe CEO.

In New York zit woensdag weinig beweging in de beurzen. In een woelige sfeer maken de Verenigde Staten zich op voor de eedaflegging van Joe Biden als nieuwe president over een week. Intussen debatteert het Huis van Afgevaardigden over een impeachment van Donald Trump, wegens zijn ophitsende rol bij de bestorming van het Capitool vorige week.

De inflatiecijfers die voorbeurs werden bekendgemaakt, waren een meevaller. De inflatie steeg van 1,2 procent in november naar 1,4 procent in december. Dat is iets hoger dan verwacht (1,3%) en vooral te wijten aan duurdere brandstoffen.

Omstreeks 16.55 uur blijft de Dow Jones nagenoeg stabiel en wint de S&P500 0,2 procent. De Nasdaq Composite gaat 0,5 procent hoger, met dank aan Intel.

Gelsinger

De fabrikant van chips en microprocessoren maakte bekend dat dat Pat Gelsinger op 15 februari de nieuwe CEO wordt. Hij neemt de fakkel over van Bob Swan. Gelsinger is een gerespecteerde manager in de technologiesector met ruim 40 jaar ervaring, waarvan 30 jaar bij Intel . Hij komt over van het Californische softwarebedrijf VMware , dat hij sinds 2012 leidde.

Intel gaf tegelijk een beknopte financiële update. Het bedrijf liet weten dat het de eerder gemelde prognose voor het vierde kwartaal van 2020 zal overtreffen, zowel in omzet als winst per aandeel. De volledige vierdekwartaalcijfers worden op 21 januari verwacht.

Afhaaldiensten

Retailer Target kwam met sterke verkoopcijfers voor de laatste twee maanden van 2020. De vergelijkbare omzet steeg met 17,2 procent in november en december. Klanten kochten dubbel zoveel online, maar ook de bakstenen winkels deden het goed. Target investeerde tijdens de coronapandemie onder meer in snellere levering aan huis en in afhaaldiensten. Het aantal transacties in de Target-winkels en op de website nam tijdens de eindejaarsperiode met 4,3 procent toe. Het gemiddelde kasticket was 12,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook in januari loopt de verkoop goed. Analisten verwachten dat de vergelijkbare verkoop in het vierde kwartaal (november-januari) met 12,7 procent is toegenomen. Sommigen hadden echter een nog sterkere groei verwacht, wat mogelijk het koersverlies (-0,6%) verklaart.