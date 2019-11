Wall Street: Chinees commentaar gooit roet in het eten

De Amerikaanse beurzen laten kleine verliezen optekenen. De hoop op een spoedige handelsdeal is vervlogen nadat China zijn twijfels uitte.

CNBC meldde dat China ‘pessimistisch’ is over een handelsakkoord. De reden hiervoor zou zijn dat president Trump onwillig is om de handelstarieven terug te schroeven. China dacht eerder dat de VS daartoe bereid waren.

De beurzen bewegen al maanden op het ritme van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en daar komt voorlopig geen verandering in. De verliezen in New York blijven maandag wel beperkt. Omstreeks 17 uur blijft de Dow Jones nagenoeg stabiel en zakt de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite doet iets minder goed met 0,2 procent verlies.

Een toekomstige wissel van de wacht duwt T-Mobile 0,2 procent lager. Op 1 mei 2020 stopt John Legere als CEO. Hij blijft wel bestuurder bij de telecomgroep. Hij wordt opgevolgd door ‘president’ en COO Mike Sievert. Er zijn geruchten dat Legere is aangezocht om Adam Neumann, de omstreden topman van WeWork, op te volgen.

HP bedankte zondag voor het 33,5 miljard dollar zware overnamebod van printerfabrikant Xerox. Het bod is volgens het Amerikaanse IT-bedrijf niet voldoende. HP zegt wel open te staan voor een eventuele fusie met Xerox. Beide aandelen verliezen terrein: HP zakt 0,8 procent en Xerox 1 procent.