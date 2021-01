Wall Street: General Electric en Twitter in de spots

Het logo van General Electric in de fabriek in Montoir-de-Bretagne in Frankrijk, waar gondels voor windturbines worden gemaakt.

De Amerikaanse beurzen gaan licht hoger ondanks zorgen over corona en Bidens stimulusplan. Goede vooruitzichten vuren General Electric aan. Twitter neemt een Nederlandse start-up over.

Er zit op het eerste gezicht niet veel leven in Wall Street dinsdag. Beleggers zijn voorzichtig nu her en der nieuwe varianten van het coronavirus opduiken. Ze maken zich ook zorgen dat het grootscheepse steunplan van president Joe Biden nog heel wat hordes moet nemen voor het – wellicht in afgeslankte vorm – door het Congres raakt.

Rond 16.50 uur noteert de Dow Jones 0,2 procent in de plus en de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite gaat 0,3 procent hoger.

Bij het veelzijdige concern General Electric , dat zowel vliegtuigmotoren, medische apparatuur als elektriciteitscentrales maakt, lijkt de turnaround onder CEO Larry Culp te lukken. Dat blijkt althans uit de kwartaalcijfers en de vooruitzichten. GE realiseerde in het vierde kwartaal een hogere vrije kasstroom dan voorzien. Het concern had een vrije kasstroom uit industriële activiteiten vooropgesteld van minstens 2,5 miljard dollar. Het werd 4,37 miljard dollar.

Voor 2021 voorspelt GE een kasstroom tussen 2,5 en 4,5 miljard dollar. Het rekent daarvoor op herstel in de divisies elektriciteitsopwekking en hernieuwbare energie. De verwachting van analisten stond hier op 3 miljard dollar. Het aandeel GE schiet 5,8 procent hoger.

Revue

Twitter doet er 6,2 procent bij. De korteberichtendienst waar de vorige Amerikaanse president zo graag gebruik van maakte om zijn mening te spuien, heeft de nieuwsbriefdienst Revue gekocht. De Nederlandse start-up biedt gebruikers de mogelijkheid om gratis een nieuwsbrief te verspreiden. Met de overname, waarvan geen financiële details zijn bekendgemaakt, wil Twitter ook langere content verspreiden.

Ook Johnson & Johnson is goed op dreef met een koerswinst van 2,9 procent. De vierdekwartaalresultaten van de farmagigant waren iets beter dan verwacht, maar eigenlijk niet zo goed. De omzet steeg van 20,75 tot 22,48 miljard dollar, vooral door een hogere vraag naar kankergeneesmiddelen. Maar de winst maakte een tuimeling van 56,7 procent tot 1,74 miljard dollar.

De oorzaak: extra kosten voor juridische geschillen, die in totaal 2,9 miljard dollar opslorpten in het vierde kwartaal. De rechtszaken houden verband met de marketing van opioïden, vaginale meshes (een soort matje dat verzwakt weefsel vervangt) en mogelijk kankerverwekkende lichaamspoeders. De aangepaste winst per aandeel was met 1,86 dollar wel iets hoger dan geraamd (1,82 dollar).

Voor 2021 stelt J&J een aangepaste winst tussen 9,40 en 9,60 dollar per aandeel in het vooruitzicht. Analisten rekenden tot dusver op 8,99 dollar.

Beyond Meat

Beyond Meat maakt een sprong van 21,7 procent. De maker van vegetarische burgers en worstjes sluit een joint venture met PepsiCo . De twee gaan samen snacks en frisdranken maken op basis van plantaardige proteïnes. Beyond Meat krijgt hiermee toegang tot het distributienetwerk van de frisdrankenreus en kan tegelijk uitbreiden in nieuwe productlijnen.