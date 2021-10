Wall Street: Goede bedrijfsresultaten leiden tot nieuwe records

De Amerikaanse beurzen bewegen opnieuw in recordterritorium. Veel bedrijven kunnen met hun resultaten positief verrassen. Aan de klim van Tesla komt nog geen einde.

Voorbeurs en in de vroege handel waren er enkele hoopgevende economische cijfers. De huizenprijzen in de VS blijven stijgen, maar in augustus bleef de klim beperkt tot 1,2 procent, terwijl 1,5 procent was verwacht.

Belangrijker is dat het consumentenvertrouwen na drie zwakkere maanden in oktober weer is verbeterd. De bezorgdheid over de deltavariant van het coronavirus is afgenomen en Joe Sixpack laat zich door de hoge inflatie voorlopig niet van de wijs brengen.

Na hun recordsessie van maandag - met een glansrol voor Tesla - trekken de beurzen in New York nogmaals hoger. De Dow Jones stijgt omstreeks 16.45 uur met 0,3 procent en de S&P500 wint 0,6 procent. De Nasdaq Composite doet er 0,9 procent bij.

Kijken we eerst even naar Tesla , het aandeel dat maandag dankzij een contract van de autoverhuurder Hertz een megasprong van 9 procent maakte. De bouwer van elektrische auto’s gaat door op zijn elan - met iets minder gas - en wint nogmaals 5,5 procent.

E-commerce

Binnen de S&P trekt UPS de kop met een sprong van 7,5 procent. De pakjesvervoerder rapporteerde beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. Met dank aan de boomende e-commerce, die extra veel pakketten oplevert. Dat liet UPS toe zijn prijzen op te trekken en de meest winstgevende klanten eruit te pikken.

UPS realiseerde een omzet van 23,18 miljard dollar, 9,2 procent meer dan een jaar eerder en meer dan verwacht (22,56 miljard). De gezuiverde bedrijfswinst bedroeg 2,71 dollar per aandeel, terwijl analisten gemiddeld op 2,55 dollar rekenden. Op basis van de goede cijfers en met het eindejaarsseizoen in zicht verhoogt het bedrijf zijn margeprognose - voor de gezuiverde operationele winstmarge - van ongeveer 12,7 tot ongeveer 13 procent.

GE en Eli Lilly

Ook General Electric weet goede kwartaalcijfers in koerswinst (+2,2%) om te zetten. Het industrieel conglomeraat boekte in het derde kwartaal meer winst dan verwacht dankzij herstel in de vliegtuigmotorenbranche. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 57 dollarcent, terwijl analisten 43 cent hadden verwacht.

Voor het hele jaar gaat GE nu uit van een aangepaste winst tussen 1,80 en 2,10 dollar per aandeel. Tot op heden gold de prognose 1,20 tot 2 dollar. Het Amerikaanse concern is ook positief voor volgend jaar: het verwacht dan meer omzet, een hogere marge en meer vrije kasstroom.