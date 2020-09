Wall Street: Kodak met Zoom

De Amerikaanse beurzen trokken dinsdag gezwind hoger, waarbij technologie andermaal het voortouw nam. Zoom Video werd dik beloond voor sterke kwartaalcijfers.

Het sentiment zat goed dankzij opbeurende cijfers over de industriële activiteit in China en Europa. Ook in de VS draaien de fabrieken op volle toeren. De ISM-index van de maakindustrie, gebaseerd op een rondvraag bij de aankoopdirecteurs, steeg vorige maand tot 56 van 54,2 in juli. Dat is het hoogste peil sinds januari 2004.

De Dow Jones en de S&P500 gingen beide 0,8 procent vooruit. De Nasdaq Composite, die rijk is aan technologiebedrijven, ging 1,4 procent hoger en bereikte een nieuwe recordstand. Ook de S&P500 sloot overigens op een piek.

Dat was onder meer aan Apple te danken. De maker van de iPhone splitste maandag zijn aandeel in vier, wat in een krachtige koopgolf resulteerde. Het effect van de grotere toegankelijkheid van het aandeel is nog niet uitgewerkt. Bovendien doet het nieuws de ronde dat Apple zijn toeleveraars heeft gevraagd om minstens 75 miljoen 5G iPhones te maken voor later dit jaar. Het aandeel won 4 procent.

Thuiswerken

Lieveling van de dag was Zoom Video Communications , dat 40,8 procent opveerde. Het Amerikaanse technologiebedrijf profiteerde volop van het thuiswerken tijdens de lockdownperiode en publiceerde dan ook uitstekende kwartaalcijfers.

Zoom zette een omzetgroei van 355 procent neer tot 664 miljoen dollar, waarmee het in één kwartaal een stuk meer omzet draaide dan over het hele voorbije boekjaar (623 miljoen). De winst per aandeel steeg naar 92 dollarcent, meer dan dubbel zoveel als analisten hadden verwacht (45 dollarcent). Daarnaast verhoogde Zoom zijn omzetverwachting voor het hele jaar met meer dan 30 procent. Het bedrijf rekent voor heel het boekjaar op zo'n 2,38 miljard dollar omzet, een verviervoudiging.

Naast goede resultaten profiteert het aandeel ook van positieve analistenreacties. Heather Bellini van Goldman Sachs verhoogt haar advies van 'verkopen' naar 'houden' en schroeft het koersdoel op tot 402 dollar. Het beurshuis BTIG laat het advies stijgen van 'houden' naar 'kopen' met een koersdoel van 500 dollar. En ook Citi-analist Walter Pritchard verhoogde het koersdoel van 217 naar 377 dollar, terwijl hij zijn 'houden'-advies behield.

Hefboomfonds

Een andere sterke klimmer was Eastman Kodak , dat een koersstijging van 22,1 procent liet optekenen. Aanleiding hiertoe is de instap van D.E. Shaw in het kapitaal. Het hefboomfonds liet weten een belang van 5,2 procent te hebben opgebouwd.

Het aandeel Eastman Kodak heeft enkele bewogen weken achter de rug. Het veerde sterk op toen de regering-Trump plannen aankondigde om het bedrijf een lening van 765 miljoen dollar toe te kennen. Met dat geld zou Eastman Kodak moeten diversifiëren naar de productie van grondstoffen voor geneesmiddelen om Covid-19 te behandelen.