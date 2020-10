Wall Street: Netflix baalt, Snap vlamt

Na een vlakke start trekken de Amerikaanse beurzen hoger. Netflix won minder abonnees dan verwacht in het derde kwartaal en dat zorgt voor ontgoocheling. Snap kan sterke resultaten verzilveren in een flinke koerssprong.

Wall Street beweegt al enkele weken op het ritme van de stimulushoop en vandaag is dat niet anders. Beleggers hopen dat Democraten en Republikeinen vooruitgang zullen boeken in hun gesprekken over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. De regering-Trump hoopt in de komende 48 uur een deal rond te krijgen. Ze wil tot 1,88 biljoen dollar gaan, wat nog iets minder is dan 2,2 biljoen waar de Democraten voor pleiten.