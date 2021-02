Wall Street: Twitter fluit, GM sputtert

Veel aandacht gaat woensdag naar de inflatiecijfers, die een uur voor de openingsbel werden vrijgegeven. De inflatie in de VS bleef in januari stabiel op 1,4 procent, iets minder dan verwacht (1,5%). De komende maanden zal de inflatie echter sterk oplopen, tot 3 procent en meer, is de verwachting van economen. Naast een zwakke vergelijkingsbasis zullen hogere grondstof- en energieprijzen, prijsverhogingen naar aanleiding van de volledige heropening van de economie en (mogelijk massale) overheidssteun de inflatie aanjagen.

Twitter

In de bovenste gelederen vinden we Twitter terug. Het socialemediabedrijf publiceerde dinsdagavond sterke, beter dan verwachte cijfers. De omzet ging 28 procent hoger tot 1,29 miljard dollar, waar analisten 1,19 miljard hadden verwacht. Ook de winst per aandeel - 38 dollarcent - overtrof de verwachting (31 cent).

Chipsschaarste

Het sportkledingmerk Under Armour springt 9,8 procent hoger. In het vierde kwartaal daalde de omzet van 1,44 tot 1,40 miljard dollar, maar analisten hadden slechts 1,27 miljard dollar verwacht. De pakjes van Under Armour om een work-out te doen, te gaan lopen of fietsen werden gretig online gekocht door klanten die liever niet naar een bakstenen winkel trokken. Voor het hele jaar stelt Under Armour een hoge eencijferige omzetgroei in het vooruitzicht. Zowel in Noord-Amerika als op andere markten zit het merk in de lift.