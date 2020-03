Wall Street: Zoom is niet voor slackers

Op een wankel Wall Street staat één aandeel als een huis: Zoom Video.

Op Wall Street blijft de handel nerveus en draait de Dow rondjes rond de 20.000 punten. Dat de Federal Reserve samen met een rits andere centrale banken nog een extra register opentrekt om de dollarschaarste in de wereld te milderen, kalmeert de handel enigszins. De Dow Jones noteert licht lager op 19.875 punten.

Eén aandeel zet onverstoord zijn opmars verder. Zoom Video Communications gaat opnieuw 7 procent hoger naar 133 dollar. Dat is nagenoeg een verviervoudiging vergeleken met de intekenprijs van nog geen jaar geleden. In april 2019 trok de specialist in videoconferencing tegen 36 dollar per aandeel naar Nasdaq, het aandeel zoemde op de eerste beursdag prompt 72 procent hoger naar 62 dollar. En dat was dus nog maar het begin.

Over het boekjaar tot eind januari verdubbelde de omzet bijna, van 331 naar 623 miljoen euro. En voor het pas aangesneden boekjaar voorspelt Zoom een omzet rond 910 miljoen dollar, een klim met bijna de helft. De nettowinst volgens Amerikaanse boekhoudnormen kwam uit op 25 miljoen dollar of 9 cent per aandeel, volgens de 'eigen' normen - zonder kostprijs van aandelenopties, een onhebbelijke Silicon Valley-gewoonte - beliep de nettowinst 101 miljoen dollar of 35 cent per aandeel. Ook volgens die maatstaf is het aandeel geen koopje meer, tegen 380 keer (!) de nettowinst.

Maar beleggers rekenen er op dat Zoom dankzij de coronacrisis nog veel meer business gaat binnenhalen. Nu telewerken in veel bedrijven ingevoerd is, gaan potentieel heel veel werknemers en bedrijven dat thuiswerken ook na de crisis niet meer terugdraaien. En dus zal de nood voor videoconferencingtools alleen maar toenemen. Bovendien organiseren in tijden van lockdown veel vrienden tegenwoordig zelfs 'cafébezoekjes' via Zoom.

Heel wat minder vergaat het Slack . De specialist in professionele chats trok vorig jaar tegen 26 dollar naar de beurs, maar slabakte sindsdien. De beurskoers noteert nu ruim 15 procent onder de intekenprijs. Slack stelde onlangs teleur met een prognose van 'slechts' 35 procent groei in het lopende boekjaar.