Wall Street: Zoom op piek, Intel onder druk

Op het einde van een tumultueuze week gaan de Amerikaanse beurzen licht hoger. Zoom bereikt een nieuwe recordkoers. Dat Intel zijn omzetprognose intrekt, wordt niet geapprecieerd.

Omstreeks 16.50 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent hoger en de S&P500 0,3 procent. De Nasdaq zit daartussen met 0,2 procent winst.

De energiewaarden gaan hoger dankzij een verder herstellende olieprijs. Eveneens positief is dat het Huis van Afgevaardigden met een overweldigende meerderheid een bijkomende economisch hulppakket van 484 miljoen dollar heeft goedgekeurd. Daar staat tegenover dat deze week nogmaals duidelijk werd hoe zwaar de coronacrisis op de Amerikaanse economie inhakt. Velen hopen daarop dat de lockdowns in de VS stilaan zullen worden versoepeld.

Zoom Video Communications wint 5,5 procent en bereikt daarmee een nieuwe piek. De Californische specialist in systemen voor teleconferenties is helemaal hip in deze tijden van ‘social distancing’. Sinds begin dit jaar is het aandeel ruimschoots verdubbeld in waarde. De nieuwe sprong heeft met een mooie ‘promotie’ te maken: op 30 april wordt Zoom opgenomen in de Nasdaq 100-index.

Intel maakte donderdagavond sterke resultaten bekend. De omzet veerde 23 procent op in het eerste kwartaal en overtrof de verwachtingen. Ook de nettowinst van 1,31 dollar per aandeel verraste positief. Intel profiteerde van de sterke vraag naar chips voor laptops en servers, toestellen die nodig zijn voor de miljoenen mensen die thuis werken. Voor het tweede kwartaal gaf Intel een optimistische omzetprognose, maar de winstverwachting viel tegen. Wegens ‘significante economische onzekerheid’, te wijten aan de Covid-19-pandemie trok ’s wereld grootste fabrikant van halfgeleiders bovendien zijn omzetprognose voor het hele jaar in. Het aandeel zakt 2,4 procent.