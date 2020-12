Wall Street aarzelend naar rentebesluit

Na de sterke prestatie van dinsdag en met het rentebesluit van de Fed voor de deur houden de Amerikaanse beurzen halt op de plaats. De luchtvaartsector staat onder druk.

Voorbeurs en in de vroege handel kregen beleggers ook enkele cijfers voor de kiezen die op een vertraging van het economisch herstel wijzen. Zo kenden de kleinhandelsverkopen in november een grotere terugval dan verwacht. Ze daalden met 1,1 procent tegenover oktober, terwijl economen slechts -0,3 procent hadden verwacht. Het cijfer voor oktober werd bovendien neerwaarts herzien van +0,3 tot -0,1 procent. Dat betekent dat de kleinhandel begint te sputteren. De toenemende werkloosheid is daar debet aan, maar ook het hoge aantal coronabesmettingen in de States.

Ook de PMI-cijfers – het ging om de flashraming voor december – ontgoochelden enigszins. De maakindustrie en de dienstensector blijven wel mooi groeien, maar het groeiritme neemt wat af.

Om 20 uur maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit verwacht en in afwachting houden beleggers zich op de vlakte.

Omstreeks 16.50 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent lager en de S&P500 0,1 procent hoger. De Nasdaq Composite, die dinsdag nog 2,6 procent aandikte, gaat 0,2 procent vooruit.

Minder bedrijfsinkomsten

De luchtvaartsector verliest hoogte nadat Southwest Airlines met een flinke portie tegenvallend nieuws kwam. De luchtvaartmaatschappij zal in het lopende vierde kwartaal zowat 12 miljoen dollar per dag verbranden. Dat is meer dan de 10 tot 11 miljoen dollar waarvan eerder sprake was.

Het vliegverkeer in de VS staat op een lager pitje door de zware derde coronagolf, die maar niet onder controle geraakt. Southwest verlaagt daarom zijn prognose voor de bedrijfsinkomsten voor december: ze zullen tot 75 procent lager uitvallen dan een jaar eerder. Tot dusver hield de maatschappij rekening met een daling van hoogstens 65 procent.

Als gevolg van de aanhoudende zwakte in het luchtverkeer vermindert Southwest ook het aantal Boeing 737 MAX-toestellen dat het dit en volgend jaar opgeleverd wil krijgen, tot 35. Zeven toestellen zouden nog deze maand geleverd worden, 28 volgend jaar. In april was het aantal leveringen van de MAX al teruggebracht tot 48. De 737 MAX stond wereldwijd 20 maanden aan de grond na twee fatale crashes kort na het opstijgen.

Southwest Airlines zakt 2,2 procent en vliegtuigbouwer Boeing zakt 0,7 procent. Onder de sectorgenoten gaat United Airlines 3,4 procent lager en Delta Air Lines 2,6 procent.

Cannabisreus

Twee grote Canadese cannabisproducenten gaan fuseren en worden zo het nummer één in de wereld. De krachtenbundeling wordt helemaal verrekend in aandelen en waardeert het nieuwe bedrijf op 4,8 miljard Canadese dollar.

Het fusiebedrijf zal onder de ticker van Tilray op Nasdaq noteren, maar het gaat feitelijk om een omgekeerde overname. De aandeelhouders van Aphria zullen 62 procent van de nieuwe entiteit in handen krijgen.