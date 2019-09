Wall Street: barometer FedEx is stuk

Er was een tijd dat pakjesreus FedEx een betrouwbare conjunctuurbarometer was, maar die barometer is door eigen blunders stuk.

In de toelichting verwijst CEO Fred Smith naar de zwakkere economie als gevolg van toenemende handelsspanningen en onzekerheid rond het beleid'. Smith zit op dit ogenblik gewrongen, want de FedEx-CEO is naast Republikeins donor ook een groot voorstander van vrijhandel. En dus zit hij in een lastig parket, met een Republikeins president die een handelsoorlog met China escaleert.