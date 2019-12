Wall Street-beleggers houden kruit droog

De Amerikaanse beurzen blijven maandag dicht bij huis. Er staat deze week heel wat te gebeuren en gezien de hoge stand van de beurzen zijn beleggers voorzichtig. Veel nieuws is er in de farmasector.

Woensdag vergadert de Federal Reserve over de rente, donderdag zijn er parlementsverkiezingen in het VK en zondag worden in principe nieuwe Amerikaanse douanetarieven op Chinese producten van kracht.

Het is de vraag of de VS en China in hun handelsbesprekingen voldoen vooruitgang hebben geboekt om die bijkomende importheffingen – op nog eens 160 miljard dollar aan Chinese producten - af te wenden. Vrijdag zei de economisch adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, dat de twee grootmachten kibbelen over hoeveel Amerikaanse landbouwproducten de Chinezen willen kopen. In het weekend bleek dat de Chinese uitvoer in november met 1,1 procent is gekrompen, de vierde neerwaartse maand op rij.

Omstreeks 17.05 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent lager op 27.975 punten. De S&P500 noteert vlak en de Nasdaq Composite 0,1 procent hoger.

De druk op de Dow Jones komt vooral van 3M dat 0,6 procent lager gaat. Het veelzijdige concern uit Minnesota met merknamen als Post-it, Scotch en Nexcare kreeg een adviesverlaging van Citigroup, van ‘kopen’ naar ‘neutraal’.

Analist Andrew Kaplowitz maakt zich niet zozeer zorgen over de consumptieproducten van 3M, waarvoor de bodem in zicht is, maar wel over mogelijke rechtszaken rond PFAS-vervuiling. Het gaat om synthetische chemicaliën die onder meer voorkomen in antikleefpannen, waterafstotende kledij en voedselverpakking en die niet worden afgebroken in de natuur. Het gevolg is dat ze nu drinkwatervoorraden hebben vervuild en in het lichaam van nagenoeg alle Amerikanen voorkomen.

De farmasector staat in de schijnwerpers door twee overnames en nieuws over veelbelovende kankermedicijnen.

Het Amerikaanse farmaconcern Merck & Co neemt voor 2,7 miljard dollar het biotechbedrijf ArQule over, een specialist in behandelingen voor kanker en zeldzame ziekten. Merck is vooral geïnteresseerd in het kandidaat-geneesmiddel ARQ531 ter behandeling van leukemie. Merck biedt 20 dollar per aandeel ArQule. Op het nieuws verdubbelt het aandeel ArQule in waarde: het schiet 103 procent hoger tot 19,64 dollar. Merck zakt 0,3 procent.

Een ander biotechbedrijf, Synthorx , wordt overgenomen door de Franse farmagroep Sanofi voor 2,5 miljard dollar. Synthorx schiet 169,8 procent hoger