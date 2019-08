Wall Street beperkt de schade

Als de escalatie van de handelsoorlog de hand van de Fed forceert, kan Wall Street daar tot nader order vrij goed mee leven.

Op Wall Street koerst de Dow Jones 0,6 procent lager op 26.201 punten. Ondanks de escalerende handelsoorlog heeft Wall Street deze week het verlies vrij goed kunnen inperken. De Dow noteert op dit ogenblik op weekbasis nauwelijks 1 procent lager, Nasdaq een halve procent.

De belangrijkste reden is dat beleggers er van uitgaan dat de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog de hand van de centraal bankiers zal forceren. Vorige maand omschreef Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell de eerste renteknip in tien jaar nog als een 'mid-cycle adjustment' en dus niet de start van een reeks renteverlagingen.

'President Trump is de druk op de Fed aan het verhogen om meer rugdekking te geven bij zijn pogingen om China tot toegevingen te dwingen in het handelsconflict', merkt ING-econoom James Knightley op. 'Daarom is het volgens ons nu waarschijnlijk dat de Fed zowel in september als in december de rente zal verlagen.'

Hij wijst er op dat misschien niet zozeer Trump maar wel de andere centrale banken in de wereld de hand van Powell aan het forceren zijn. Doordat zij steeds enthousiaster in de rente knippen, zoeken beleggers steeds meer hun heil in de dollar als één van de laatste munten in de wereld die meer dan nul rendeert. Dat dreigt de dollar nog meer te doen stijgen dan nu al het geval is, wat de Fed ten alle prijze wil vermijden.

De deze middag gepubliceerde inflatiecijfers vormen alleszins een excuus voor Powell om wat enthousiaster de schaar in de rente te zetten. De inflatie aan de fabriekspoort - eind 2018 nog bijna 3 procent - viel in juli terug tot 2,1 procent. Die productenprijzen zijn in de mate dat bedrijven hun kosten konden doorspelen aan hun klanten vaak een voorbode van de 'algemene' inflatie en wijzen er op dat er voorlopig niet echt veel inflatie in de 'pijplijn' zit.

Wie de schade niet kan beperken, is Kraft Heinz . De voedingsgigant schokte beleggers dit voorjaar met een afboeking van 15 miljard dollar op zijn belangrijkste merken en het jongste kwartaalrapport heeft de onrust niet kunnen temperen, eerder integendeel.

Beurshuis Guggenheim verlaagt het advies naar 'verkopen', met koersdoel 25 dollar. 'Kraft Heinz bevindt zich in een precaire toestand', schrijft analist Laurent Grandet. De groep moet én haar schuld terugdringen én fors investeren in haar merken. 'De cashflow is te klein om al beide noodsituaties tegelijk te financieren'.