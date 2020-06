Wall Street bevreesd voor nieuwe lockdowns

Het aantal nieuwe besmettingen in de VS loopt weer sterk op. Woensdag kwamen er meer dan 34.500 nieuwe gevallen bij, en dat voor de tweede dag op rij. Daarmee zijn we niet ver meer verwijderd van de piek van 24 april, toen 36.188 nieuwe coronagevallen werden gemeld. De opstoot komt bijzonder ongelegen, net nu het maatschappelijk leven weer wat begint te normaliseren en de economische cijfers verbeteren. De vrees is nu vooral dat er opnieuw strengere lockdownmaatregelen zullen worden ingevoerd, wat het economisch herstel zou vertragen.