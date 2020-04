Wall Street: bittere chocolade en opgekropte goklust

Spelers plaatsen jetons op een roulettetafel in een casino van Las Vegas Sands in Macau.

Ondanks bar slechte economische cijfers en gemengde bedrijfsresultaten gaan de Amerikaanse beurzen hoger. Dat is deels te danken aan verder herstel van de olieprijs in New York.

De prijs van een vat WTI-olie klimt opnieuw meer dan 20 procent en noteert nu een eind boven 15 dollar. De crash van begin deze week lijkt daarmee voorlopig voorbij.

Uit macro-economische hoek kregen beleggers heel wat te verwerken. Vorige week dienden 4,4 miljoen Amerikanen een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Iets minder dan verwacht (4,5 miljoen), maar opnieuw een hoog aantal dat wijst op de gigantische impact die coronapandemie op de Amerikaanse economie heeft. In vijf weken verloren 26,5 miljoen mensen hun baan en wellicht zullen er nog miljoenen volgen.

De bedrijfsactiviteit in de VS is intussen teruggevallen tot het laagste peil sinds 2009. De samengestelde PMI (voor maakindustrie en dienstensector samen) donderde in april 13,5 punten lager tot 27,4, zo maakte IHS Markit bekend. Dat is ver onder 50, de grens tussen krimp en groei.

De beurzen trekken niettemin vlot hoger. Omstreeks 16.40 uur gaat de Dow Jones 1,5 procent vooruit en de S&P500 eveneens. De Nasdaq Composite blijft niet achter en stijgt 1,2 procent.

Het aanbod aan bedrijfsresultaten in de VS is vandaag vrij beperkt. Die van Hershey bleven onder de verwachtingen. De omzet van de chocolademaker bleef in het eerste kwartaal steken op 2,04 miljard dollar, terwijl de verwachting op 2,08 miljard dollar stond. Ook de aangepaste nettowinst van 1,63 dollar per aandeel was iets lager dan geraamd (1,71 dollar). Volgens de producent van zoetigheden had Covid-19 een ‘bescheiden impact’ op de kwartaalresultaten. De internationale verkoop, die voor slechts een tiende van de totale omzet tekent, daalde met 8 procent en in China kwam de verkoop bijna de helft lager uit. Onzekerheid noopt Hershey ertoe zijn vooruitzichten voor 2020 in te trekken. Het aandeel gaat 3,4 procent lager.

Een andere verliezer is Target (-2,5%). De retailer heeft tijdens de lockdowns in de VS meer basisgoederen verkocht, liet hij weten in een corona-update. De winstgevendheid staat echter onder druk, enerzijds door hogere kosten, anderzijds omdat het waarschijnlijk is dat Target traag verkopende waren zoals kleding zal moeten afboeken.

De uitbaters van casino’s zijn in een extreem goede bui. Las Vegas Sands rapporteerde woensdagavond flauwe eerstekwartaalresultaten – vanzelfsprekend door de pandemie – maar het bedrijf zei tegelijk een snel herstel van zijn Aziatische activiteiten te verwachten dankzij een opgekropte goklust.