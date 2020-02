Wall Street boekt schuchter herstel

Tot nader order staat de Amerikaanse economie als een huis. Letterlijk.

Na twee dagen verkoopgolf boekt Wall Street een bescheiden remonte. De Dow Jones gaat 0,6 procent hoger naar 27.249 punten. Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat de Federal Reserve later dit jaar in de rente gaat knippen in een poging de economische impact van het coronavirus te milderen.

Ondanks al het doemdenken staat de Amerikaanse economie voorlopig als een huis. De huidige expansie startte volgens de officiƫle Amerikaanse 'recessie-arbiter', economenvereniging NBER, in juni 2009 en is intussen de langste sinds de start van de statistieken in 1854.

Een traditioneel belangrijke steunbeer van de Amerikaanse economie blijft tot nader order overeind: de huizenmarkt. Een afkoeling van die volatiele sector luidde in het verleden vaak een recessie is maar voorlopig zijn daar weinig tekenen van, integendeel.

In de Verenigde is volgens de makelaarsvereniging NAR de verkoop van nieuwe woningen in januari met 7,9 procent gestegen naar 764.000 op jaarbasis. Dat is het hoogste peil sinds juli 2007. Economen hadden slechts 718.000 verkopen op jaarbasis voorspeld. De Amerikaanse vastgoedmarkt bloeide begin dit jaar dankzij de lage rente, het milde weer en de sterke arbeidsmarkt.

De mediaanprijs van de verkochte woningen steeg met 14 procent jaar op jaar naar 348.200 dollar (313.700 euro). De mediaan is de middelste waarde, de ene helft is duurder, de andere helft goedkoper.