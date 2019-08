Wall Street boekt vlot herstel

De reden voor de remonte is de 'usual suspect': Jerome Powell. Beleggers hopen dat de voorzitter van de Federal Reserve de pijn van het handelsconflict kan milderen door zeer fors in de rente te knippen. De futuresmarkten rekenen nu op een rente van minder dan 1 procent tegen begin 2021.

In juli knipten de Amerikaanse centraal bankiers de rente voor het eerst in tien jaar bij van 2,5 naar 2,25 procent, de boodschap was toen dat beleggers die knip als een 'bijsturing' en dus niet als de start van een reeks verlagingen moesten interpreteren. Een boodschap die beleggers sindsdien vrolijk genegeerd hebben, zeker nadat vorige week uit de notulen van de vorige bijeenkomst bleek dat enkele centraal bankiers voorstander bleken van een renteknip van 50 in plaats van de klassieke 25 basispunten.

Een opgemerkte stijger is Philip Morris International , dat 4,5 procent verstevigt. In de tweede lezing lijken beleggers positiever te staan tegenover de 'Marlboro-reünie' met Altria, de Amerikaanse tak. 'Een fusie zou vermijden dat Altria en Philip Morris International een complexe financiële regeling moeten uitwerken voor de rechten op de Amerikaanse verkoop van IQOS', stipt Credit Suisse aan. IQOS is de 'alternatieve sigaret' waar Philip Morris miljarden onderzoek in stopte en binnenkort in de Verenigde Staten wordt gelanceerd.