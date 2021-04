Wall Street breit geen vervolg aan records

Een Tesla wordt opgeladen in een laadstation in San Mateo, Californië.

Na de pieken van vrijdag zetten de Amerikaanse beurzen een stapje terug. Een nieuw resultatenseizoen staat voor de deur en het inflatiecijfer van dinsdag leidt ook tot wat nervositeit.

De Amerikaanse lange rente veerde vrijdag op na een forse stijging van de Amerikaanse producentenprijzen en stijgt maandag lichtjes door. De PPI voor maart klom tot 4,2 procent jaar op jaar van 2,8 procent in februari. 4,2 procent is het hoogste cijfer in tien jaar en de forse toename is niet alleen aan de olieprijzen te wijten. Ze zal onvermijdelijk doorsijpelen in de consumentenprijzen. Het Amerikaans inflatiecijfer voor maart staat dinsdag op de agenda en veroorzaakt enige zenuwachtigheid.

Voor de opening van het Amerikaanse resultatenseizoen is het wachten tot woensdag. Dan openen drie grootbanken de boeken: JPMorgan Chase , Goldman Sachs en Wells Fargo . Beleggers vragen zich vooral af of de kwartaalcijfers de hoog opgelopen waarderingen zullen rechtvaardigen.

Omstreeks 17.10 uur zakt de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,2 procent. De Nasdaq Composite laat 0,55 procent liggen.

Vermoedelijk gaat het slechts om een adempauze. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, zei zondag dat de Amerikaanse economie zich op een ‘omslagpunt’ bevindt. Hij verwacht dat de groei de komende maanden aan snelheid zal winnen, mede dankzij het stimulus- en het infrastructuurplan van president Joe Biden. Hij waarschuwde tegelijk dat een heropflakkering van de coronapandemie de economische remonte kan verstoren.

Van auto's naar batterijen

Haantje de voorste op Nasdaq is Tesla , dat 3,5 procent wint. De bouwer van elektrische auto’s kreeg een koopadvies van Canaccord Genuity. Het koersdoel werd met 155 procent opgetrokken tot 1.071 dollar.

Volgens de Canadese financiëledienstengroep evolueert Tesla in de richting van een ‘Apple-achtig ecosysteem’ van energieproducten. Analist Jed Dorsheimer is ervan overtuigd dat Tesla de batterijstroommarkt radicaal zal veranderen dankzij zijn technologische leiderschap en zijn productiecapaciteit. Na de automarkt kan Tesla nu een andere biljoenenmarkt aanboren en veroveren: energieopwekking en -opslag.

Miljardenboete

Alibaba heeft totaal geen last van de miljardenboete die de Chinese overheid het webwinkelconcern oplegt. Alibaba moet 18 miljard yuan (2,75 miljard dollar) betalen wegens het misbruiken van zijn monopoliepositie.

Het concern van Jack Ma liet maandag weten geen grote impact te verwachten van de verplichting anders om te gaan met handelaars. Peking wil dat Alibaba niet langer eist dat handelaars moeten kiezen tussen zakendoen met Alibaba of opteren voor een concurrerend platform. Met de boete is echter een groot stuk onzekerheid verdwenen, wat het aandeel 8 procent doet opveren in New York.