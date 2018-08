Wall Street: chipellende

Op Wall Street opent de Dow Jones vrijdag stabiel. Maar op Nasdaq zijn er enkele uitschuivers.

Terwijl de Dow Jones na twee uur handel quasi vlak noteert op 25.562 punten, daalt de Nasdaq met 0,6 procent.

Een van de opvallende dalers op Nasdaq is de producent van grafische chips Nvida met een daling van bijna 5 procent. De chipbakker gaf donderdagavond een omzetprognose voor het derde kwartaal rond 3,25 miljard dollar, tegenover een verwachting van 3,34 miljard dollar. De winst per aandeel in het tweede kwartaal kwam met 1,94 dollar een pak beter uit dan verwacht (1,85 dollar), maar beleggers kijken vooruit.

Nvidia is een van de grootste slachtoffers van de neergang van de bitcoin. 'Dit jaar hadden we verwacht een belangrijke omzet te realiseren van bedrijven die virtuele munten mijnen. Nu rekenen we daar niet meer op', zei financieel directeur Colette Kress.

CEO Jensen Huang: 'De voorbije kwartalen hebben we geprofiteerd van de opmars van virtuele munten. Begin dit jaar hebben we dan een prognose gemaakt die achteraf gezien te optimistisch was. In de tweede helft van 2018 zal crypto amper iets bijdragen.'

Nog in de chipsector tuimelt Applied Materials . Nochtans lag de kwartaalwinst met 1,20 dollar per aandeel hoger dan verwacht en ziet CEO Gary Dickerson een recordjaar in 2018. 'Al onze afdelingen zetten een dubbelcijferige groei neer', klinkt het. Ook hier zijn beleggers teleurgesteld in de kwartaalprognoses. De winst zal in het huidige kwartaal uitkomen op 96 cent per aandeel, op een omzet van 4 miljard dollar. Analisten rekenden op 1,17 dollar per aandeel en een omzet van 4,46 miljard dollar.