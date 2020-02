Wall Street: coronavirus treft nu ook Amerikaanse economie

De beurzen in New York gaan voor de tweede dag op rij lager. Het coronavirus maakt steeds meer mensen ziek buiten China en doet de Amerikaanse economische motor sputteren.

We zijn nog lang niet verlost van het coronavirus, zoveel is duidelijk. In China is het keerpunt – minder nieuwe besmettingen dan de vorige dag – nog niet bereikt en buiten China stijgt het aantal besmettingen in hoog tempo. Zo meldde Zuid-Korea 100 nieuwe gevallen.

De impact van het virus en van alle maatregelen om de epidemie in te dijken op de wereldeconomie wordt het komende weekend wellicht een van de voornaamste onderwerpen van gesprek op een vergadering van de ministers van Financiën en centraal bankiers van de G20-landen. Zij komen bijeen in de Saoedische hoofdstad Riyad.

Ook de Amerikaanse economie krijgt meer en meer te maken met het virus. De samengestelde PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs voor industrie en diensten samen, is deze maand onverwacht onder 50 gezakt. De index kwam uit op 49,6 punten en zit voor het eerst sinds oktober 2013 in ‘negatief’ terrein (onder 50). De forse afkoeling wordt in verband gebracht met het coronavirus.

Omstreeks 16.45 uur zakt de Dow Jones 1,1 procent en de S&P500 1,2 procent. De Nasdaq Composite zit op dezelfde lijn met een verlies van 1,2 procent.

Na Apple (-0,9%), dat begin deze week waarschuwde dat de virusepidemie zijn resultaten zou aantasten, is het vandaag de beurt aan Coca-Cola om een gelijkaardige waarschuwing uit te sturen. Het coronavirus zal in het eerst kwartaal op de verkoop van de frisdrankenreus wegen. Coca-Cola verwacht een impact op de volumes van 2 tot 3 procentpunt. Het bedrijf hoopt dat nadien echter weer goed te maken. Het aandeel Coca-Cola blijft nagenoeg stabiel.

Een opvallende stijger is Dropbox . De dienst die het mogelijk maakt files te delen, maakte donderdagavond beter dan verwachte resultaten bekend. De omzet steeg met 19 procent tot 446 miljoen dollar, wat iets meer was dan verwacht. Ook het nettoverlies – 6,6 miljoen dollar of 2 cent per aandeel – verraste in positieve zin, want analisten hadden volgens FactSet een verlies van 3 cent verwacht. Wellicht nog meer hoop halen beleggers uit de voorspelling van CEO Drew Houston dat Dropbox tegen het einde van het jaar winstgevend wil worden. Het aandeel schiet 21,2 procent hoger.