Wall Street: de rampenfilm van Disney

Disneyland is tot nader order gesloten en analisten vrezen dat de bezoekerscijfers pas diep in 2021 zullen normaliseren

Wall Street blijft het moeilijk hebben om de remonte een vervolg te geven. Maar dat is niets vergeleken met Disney, waar corona van het sprookje een horrorprent heeft gemaakt.

Wall Street lijkt met de remonte van ruim 20 procent sinds de Federal Reserve op 23 maart zijn bazooka bovenhaalde, op de adem getrapt te hebben. Woensdag sloot de Dow na een stevige start licht in het rood, nu is er een bescheiden winst van 0,5 procent tot 22.761 punten.

Een aandeel dat het moeilijk blijft hebben is Walt Disney . De entertainmentreus cirkelt rond 100 dollar, een derde onder de piek van eind vorig jaar. Toen was er bij beleggers groot optimisme rond de lancering van streamingkanaal en Netflix-rivaal Disney+. Disney+ blijft een lichtpunt in tijden van #blijfinuwkot, maar volstaat absoluut niet om de impact van de coronacrisis op de andere afdelingen te counteren.

De Hollywood-studio's van Disney hebben het moeilijk, nu wereldwijd pakken cinema's gesloten zijn. Daardoor flopte de potentiƫle blockbuster Onward en is de kans groot dat Disney op de prent stevig verlies moet slikken. Even zorgwekkend is de sportzender ESPN, nog steeds een cruciale kaskoe voor de groep. Nu alle grote sportmanifestaties afgelast zijn dreigt het al jaren afbrokkelende klantenbestand een stampede richting exit te worden.

Helemaal dramatisch is de toestand bij de pretparken van de entertainmentreus. Die zijn sinds half maart tot nader order gesloten