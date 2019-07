Wall Street: de wolk van Microsoft

De Dow Jones is voor één keer niet vooruit te branden deze week. Ook vrijdag is er een minieme winst.

Microsoft boekte na de stevige resultaten bescheiden winst en nadert weer recordniveaus. 's Werelds grootste softwarebedrijf imponeneerde eens te meer met zijn clouddiensten. Daarbij huren bedrijven en gezinnen de software en de rekenkracht die ze nu nodig hebben, in plaats van dure pakketten te installeren. Over het jongste kwartaal lieten die diensten een indrukwekkende groei van 39 procent optekenen.

Niet Microsoft, maar Boeing is de grootste stijger in de Dow Jones. De vliegtuigbouwer kondigde donderdagavond aan een last van 4,9 miljard dollar in de boeken te nemen voor de problemen met de 737 Max. En dat vonden analisten best meevallen.