Wall Street deelt Netflix tik(je) uit

Voor het bedrijfsmodel van de wereldmarktleider in comakijken is echter niet de aandelen- maar wel de obilgatiebelegger cruciaal.

Op een vlak Wall Street - de Dow Jones is niet vooruit te branden - gaat één aandeel met alle aandacht lopen: Netflix , met een koersval van 10 procent tot 326 dollar. De wereldmarktleider van het online filmkijken ging gisteren met zijn kwartaalrapport onder de lat door.

Wall Street schrok vooral van het feit dat Netflix op de Amerikaanse thuismarkt betalende klanten zag afhaken, de eerste knik in het groeipad sinds het najaar van 2011. Een pijnlijke misser voor een bedrijf dat er prat op gaat bijna beter te weten dan de klant zelf wat die wil kijken.

CEO Reed Hastings belooft beterschap in de tweede jaarhelft. Maar toch knaagt bij beleggers de twijfel. De Amerikaanse comakijker lijkt de prijsverhoging die Netflix doorvoerde niet echt te appreciêren. Hastings zelf erkent dat de klantengroei in regio's waar Netflix het abonnementsgeld optrok extra stokte.

Nochtans zijn die prijsverhogingen cruciaal als Netflix ooit geld wil verdienen in plaats van verbranden. Over boekjaar 2019 raamt Hastings zo'n 3,5 miljard dollar cash te zullen verbranden.Om klanten te winnen én te houden moet Netflix een tapijtbombardement van bingemateriaal produceren. De kosten voor de volgende 'Stranger Things' of 'La Casa del Papel' zijn voor meteen, de opbrengsten worden over meerdere jaren gespreid.

Gevolg: Hastings moet nog jaren een cash burn zien blijven financieren, tot er hopelijk break-even in zicht komt. Op dit ogenblik zien Wall Street-analisten - en die staan toch niet bepaald als onverbeterlijke doemdenkers te boek - pas in 2022 een eind aan de cash burn komen.

Om die kloof te overbruggen is niet de aandelenbelegger maar wel de obligatiebelegger cruciaal. Met een beurskoers die op enkele jaren tijd verzevenvoudigd is als 'onderpand' klopt Netflix regelmatig aan bij beleggers voor de uitgifte van schuldpapier. In april haalde de groep zo nog 2 miljard dollar op, wat de schuldenberg tot meer dan 12 miljard deed oplopen. Onder meer via obligaties op tien jaar in euro, met een coupon van 3,825 procent. Een coupon die eigenlijk extreem laag is, gelet op de cash burn van de emittent.