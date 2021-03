Wall Street: een Tesla-droom en een spoorfusie

Na een moeizame start trekken de Amerikaanse beurzen hoger. De lagere rente lokt beleggers weer naar technologiewaarden. Een superhoog koersdoel voor Tesla mist zijn effect niet. Een krachtenbundeling in de spoorsector evenmin.

Na een slappe week gaan de beurzen in New York weer de goede kant uit. De rente op tienjarig Amerikaans staatspapier is enkele basispunten gedaald, wat beleggers enigszins geruststelt.

Omstreeks 16.25 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent hoger en stijgt de breed samengestelde S&P500 0,6 procent. Technologie is opnieuw in trek dankzij de iets zwakkere rente. De Nasdaq Composite doet er 1,25 procent bij.

Apple wint 2,3 procent en Netflix 3,2 procent, maar het is Tesla dat het meest de aandacht trekt. Tijdens het weekend publiceerde de populaire fondsbeheerder Cathie Wood van ARK haar nieuw koersdoel voor de bouwer van elektrische auto’s. Wood gaat ervan uit dat het aandeel Tesla tegen 2025 liefst 3.000 dollar zal bereiken.

Het koersdoel van 3.000 dollar is de resultante van allerlei scenario's. ARK verwacht dat Tesla tegen 2025 5 tot 10 miljoen auto's zal verkopen. In het positieve scenario ziet ARK Tesla stijgen tot 4.000 dollar tegen 2025 en in het negatieve scenario bereikt het aandeel 'amper' 1.500 dollar. Tesla wint 5,4 procent tot dollar.

Meer bevoorradingszekerheid

De Amerikaanse spoorwegmaatschappij Kansas City Southern schiet 12,7 procent hoger. Zondag raakte bekend dat Canadian Pacific (-3,7%) 25 miljard dollar op tafel legt om Kansas City in te lijven. Door de krachtenbundeling ontstaat de eerste spoorwegmaatschappij die doorheen Canada, de VS en Mexico rijdt. Het is tegelijk een nieuwe stap in de consolidatie van de Amerikaanse spoorwegsector.

De timing voor de overname lijkt goed gekozen. Door de pandemie zijn tal van bedrijven hun bevoorradingsstrategie aan het herbekijken. Tijdens de lockdowns is duidelijk geworden dat overzeese aanvoerlijnen - met name vanuit Azië en in het bijzonder China - behoorlijk fragiel kunnen zijn. Toen de Volksrepubliek na de lockdown weer ging exporteren, leidde dat tot overbelasting van de Amerikaanse havens. De aanvoer van grondstoffen en onderdelen vanuit het eigen land of vanuit een buurland kan meer zekerheid bieden.