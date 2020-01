Wall Street: een gouden nieuwjaarscadeau

Het is een nieuwjaarsboodschap die kan tellen: de goudmijnreus Newmont krikt zijn dividend met 79 procent op.

Op Wall Street noteert Newmont een bescheiden 0,6 procent hoger op 43,10 euro. Bescheiden, want CEO Tom Palmer had voor de aandeelhouders een stevig nieuwjaarscadeau in petto.

De grootste goudmijngroep ter wereld gaat zijn dividend met 79 procent verhogen: elk kwartaal 25 cent, in plaats van 14 cent nu, ofte 1 euro per jaar. 'Het dividend illustreert onze discipline in kapitaalinvesteringen en het vertrouwen dat we hebben om substantiële cashflows te blijven genereren', zegt Palmer.

Die cashflows worden natuurlijk geen klein beetje geholpen door de goudprijs, die met 1.560 dollar per ounce dicht tegen het hoogste peil in zeven jaar noteert. Het kost Newmont, sinds de overname van Goldcorp de grootste goudmijngroep ter wereld, zo'n 965 dollar om één ounce goud uit de grond te halen, inclusief kapitaalinvesteringen en exploratiekosten om de toekomstige productie op peil te houden (de 'All-In Sustaining Cost' of AISC).

De voorbije weken was het aandeel al in tandem met de goudprijs tot dicht tegen het hoogste peil sinds 2016 gestegen. Beleggers hadden dus al een voorschot genomen op het nieuwjaarscadeau, vandaar de onderkoelde reactie.

Glas halfvol

Onderkoeld is ook de reactie van Wall Street op de heropflakkerende onrust in het Midden-Oosten. De Dow Jones noteert een fractie lager op 28.539 punten.