Wall Street: een schone rally

Wall Street trapt na een rally van 25 procent op drie dagen even op de adem. Propere handen blijven wel in trek.

Het ging erg hard: op drie dagen tijd had Wall Street met dank aan de in actie schietende beleidsmakers een remonte van 25 procent geboekt . Dan is het niet onlogisch dat er even wat naar adem gehapt wordt: de Dow Jones laat 4 procent liggen naar 21.696 punten.

Eén aandeel blijft maar gaan, maar we spreken dan ook letterlijk van een proper aandeel: Clorox , wereldmarktleider in desinfecterende schoonmaakdoekjes. CEO Benno Dorer liet begin maart al in een interview op Bloomberg weten dat de groep de productie aan het opdrijven was, als gevolg van een verwachte hogere vraag in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus. Nu is er een rush op de producten van Clorox, die vaak op de officiêle 'desinfectielijst' staan van de Environmental Protection Agency.