Wall Street (en Witte Huis) blij met raid op AT&T

De notoire activist Paul Singer richt zijn pijlen op het conglomeraat AT&T. Wall Street juicht, het Witte Huis ook.

Op Wall Street noteert de Dow Jones vlak, maar stevige winst is er wel voor AT&T . De telecomoperator, die eind 2015 door Apple uit de Dow werd geknikkerd, koerst bijna 5 procent hoger nu de legendarische activist Paul Singer er zijn met zijn 'speeltuin' - fondsbeheerder Elliott Management - neerstrijkt.

Elliott heeft al een serieuze reputatie: de hedgie kreeg na vijftien jaar strijd, inclusief zeeslag, Argentiniƫ op de knieƫn, verplichtte AB InBev 2 miljard dieper in de buidel de tasten voor SABMiller en dook op in het uiteindelijk afgeketste overnamebod van PPG op AkzoNobel.

Met CEO Randall Stephenson is AT&T een vrij makkelijk doelwit voor Singer. Stephenson bouwde de voorbije jaren de telecomoperator uit tot een mediaconglomeraat, via met schulden gefinancierde overnames.

Met de overname van DirectTV groeide AT&T drie jaar geleden uit tot grootste speler in betaaltelevisie, net op een ogenblik dat steeds meer Amerikanen door de opmars van Netflix de kabel begonnen doorknippen en voor een goedkoper streamingaanbod opteerden. Ook de miljardenovername van Time Warner, eigenaar van onder meer CNN en HBO, stootte op flink wat kritiek en deed de schuldenberg tot 170 miljard dollar aandikken.

In een open brief meldt Elliott voor 3,2 miljard dollar in AT&T gestapt te zijn. Kern van de boodschap: er valt door jaren van slecht management veel laaghangend fruit te plukken, die de koers meer dan 65 procent opwaarts potentieel kan geven.

Wat precies de plannen zijn, laat Elliott niet weten. Behalve dat er nood is aan grotere focus en meer transparantie over welke afdeling Maar de brief suggereert wel dat er weer meer aandacht moet komen voor de eigenlijke kernactiviteit, telecom. Die is 'goedgeplaatst voor toekomstige groei, met dank aan het marktleiderschap in 5G', klinkt het.

Singer heeft alvast een bondgenoot: Donald Trump. De Amerikaanse president liet via zijn favoriet communicatiekanaal, Twitter, onmiddellijk zijn goedkeuring voor de raid blijken. Verrassend is dat niet: de zender CNN is al langer een favoriete schietschijf van het Witte Huis.