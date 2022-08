Wall Street en de rennende rente

Er is voor farmareuzen geen goede timing om tegenvallend onderzoek te melden, maar de dag na een uppercut door Jerome Powell is wel erg slecht getimed.

Ook na een niet zo verkwikkend weekend is Wall Street nog wat groggy van de ijle berglucht. Vrijdag had in de spectaculaire setting van de Rocky Mountains Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de zomerse beleggershoop dat het tempo van renteverhogingen binnenkort wat kon teruggeschroefd worden bruusk doorprikt.

Gevolg: beleggers gaan er steeds meer vanuit dat de Federal Reserve op de bijeenkomst van 21 september de rente voor de derde keer op rij met 75 basispunten zal verhogen, wat de verhoging sinds maart op 3 procentpunt zou brengen. Die verwachting stuwde de tweejaarsrente, die erg gevoelig is voor verwachtingen over de kortetermijnrente, met 3,49 procent even naar het hoogste peil in vijftien jaar.

Op Wall Street is de handel veel rustiger dan bij de forse verkoopgolf van vrijdag, maar van de klassieke 'bounce' na zo'n dieprode sessie valt nu weinig te bespeuren. Koopjesjagers blijven even de kat uit de boom kijken, wat de Dow Jones een half procent lager stuurt naar 32.128 punten.

Lees meer Centraal bankiers aanvaarden pijn om inflatie te temmen

Eén van de opvallendste dalers is Bristol-Myers Squibb . De farmareus tuimelt 6 procent naar 66,84 euro. De reden is een teleurstellende update over het klinisch onderzoek met het potentieel herseninfarctmiddel milvexian, in samenwerking met Janssen Pharma. De studie haalde in de tweede testfase zijn primair doel niet, maar de twee besluiten toch de derde onderzoeksfase op te starten.

Niettemin een nieuwe opdoffer voor BMS, die worstelt met toenemende concurrrentie van generische rivalen voor het kankermiddel Revlimid. Revlimid zag de verkopen in de eerste jaarhelft van 2022 met 12 procent teruglopen tot 5,3 miljard dollar en er staat niet echt voldoende groeimotoren klaar om die klap op te vangen.