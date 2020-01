Wall Street fluit een deuntje na Iraanse aanvallen

Een flesje Modelo Espcial, een van de succesvolle producten van Constellation Brands in de VS

De beurzen in New York trekken zich niet veel aan van de raketaanvallen die Iran uitvoerde op Amerikaanse basissen in Irak. Boeing remt de Dow Jones af.

De paniek na de Iraanse aanvallen was van korte duur. De vergeldingsactie zou geen slachtoffers hebben gemaakt en Iran liet weten dat het niet uit is op een oorlog. Straks geeft president Trump zijn versie van de feiten.

Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de spanningen voorlopig niet verder zullen escaleren. De klim van de goudprijs is voorbij en ook de olieprijs valt terug. Omstreeks 16.30 uur wint de Dow Jones 0,1 procent en de S&P500 0,2 procent. De Nasdaq doet iets beter met 0,3 procent winst.

De Dow Jones wordt wat afgeremd door Boeing (-2%). De vliegtuigconstructeur kent een nieuwe tegenslag met de crash van een Boeing 737-800 in de buurt van Teheran. Van de 176 inzittenden op het toestel van Ukraine International Airlines overleefde niemand de ramp. Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de crash.

Boeing staat al maanden onder druk op de beurs door de problemen met de 737 MAX. Alle toestellen van dit type staan sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond na twee crashes kort na het opstijgen. Ze waren te wijten aan problemen met de opstijgsoftware.

Corona

De kwartaalresultaten van de Amerikaanse bieren- en sterkedrankengroep Constellation Brands (+0,8%) vielen beter mee dan verwacht. In het derde kwartaal van het boekjaar 2019/20 boekte het bedrijf dat het Mexicaanse Corona-bier in de VS verdeelt, een vergelijkbare winst van 2,14 dollar per aandeel. Dat is duidelijk boven de verwachting van analisten die op 1,84 dollar stond. Constellation verkocht vooral meer bier van de merken Modelo Especial en Corona.

De winstprognose gaat de hoogte in. Voor het hele jaar stelt de groep nu een vergelijkbare winst tussen 9,45 en 9,55 dollar in het vooruitzicht. Tot dusver stond de prognose op 9,20 dollar.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De investering in het Canadese cannabisbedrijf Canopy Growth levert niet op wat CEO Bill Newlands ervan had verwacht. Constellation boekt daarom in het derde kwartaal 534 miljoen dollar af op zijn investering in Canopy. Die bedroeg in 2017 circa 4 miljard dollar voor een belang van 40 procent.