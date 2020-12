Wall Street gaat dapper door in december

Na hun beste maand sinds 1987 gaan de Amerikaanse beurzen door op hun elan. Pfizer en Moderna hebben een Europese aanvraag voor hun coronavaccins ingediend. Zorgen over een vertragende groei en hogere kosten doen Zoom de das om.

Hoewel Wall Street maandag licht lager eindigde, lieten de drie toonaangevende indexen toch hun beste maandprestatie in 33 jaar optekenen. De Dow Jones en de Nasdaq stegen in november met 11,8 procent, de S&P500 deed er 10,8 procent bij. De opeenvolging van gunstig nieuws over in ontwikkeling zijnde coronavaccins wakkerde de hoop op een snelle normalisering van de economie aan. Er kwam ook meer politieke duidelijkheid met de verkiezingsoverwinning van Joe Biden, waar Donald Trump zich beetje bij beetje moest bij neerleggen.

De beurzen in New York breien op deze eerste decemberdag een vervolg aan hun supermaand. Ze worden daarbij geholpen door een sterk Chinees ondernemersvertrouwen en door alweer vaccinnieuws. Omstreeks 16.55 uur wint de Dow Jones 1,2 procent en de S&P500 eveneens 1,2 procent. De Nasdaq Composite gaat 0,7 procent hoger.

Pfizer en Moderna

Een van de betere stijgers is Pfizer met 3,9 procent winst. Het Amerikaanse farmaconcern en zijn Duitse partner BioNTech hebben bij de Europese geneesmiddelendienst EMA een aanvraag ingediend om hun coronavaccin onder voorwaarden op de markt te mogen brengen. Het zou zo nog voor het jaareinde in Europa beschikbaar kunnen zijn.

Ook Moderna heeft voor zijn - eveneens veelbelovend - vaccin een aanvraag tot versnelde goedkeuring in Europa ingediend, al is daar niet zeker of de levering nog dit jaar kan starten. Maandag deed Moderna al een gelijkaardige aanvraag in de VS. Het aandeel wint nogmaals 2 procent. Sinds begin november werd Moderna al 2,5 keer duurder.

Twijfel rond Zoom

Zoom Video Communications publiceerde maandag nabeurs ijzersterke cijfers. In het op 31 oktober afgesloten derde kwartaal schoot de omzet 367 procent hoger tot 777 miljoen dollar, waar analisten slechts 693 miljoen hadden verwacht. Ook de (gezuiverde) nettowinst was een meevaller: 99 cent tegen een verwachting van 75 cent.

Voor het lopende kwartaal (tot eind januari) gaat de videobeldienst uit van een omzet van 811 miljoen dollar, wat 330 procent meer zou zijn dan een jaar eerder. Analisten hadden tot dusver 719 miljoen dollar in gedachten.

Toch gaat het aandeel stevig onderuit: het verliest 13,7 procent. Mogelijk had de markt nog meer verwacht en is er wat ontgoocheling over de (licht) vertragende groei. Ook de stijgende kosten kunnen een bron van zorgen zijn. De aangepaste brutomarge kwam in het derde kwartaal uit op 68,2 procent, terwijl dat een jaar eerder nog 82,9 procent was en in het tweede kwartaal 72,3 procent.