Wall Street gaat op recordjacht

De klim van de Dow Jones komt in belangrijke mate op het conto van zwaargewicht Apple , die 2,7 procent bijschrijft op 203,49 dollar. 'Als er de komende maanden echt een vergelijk komt in het Chinees-Amerikaans handelsdispuut, zou dat de albatros rond de nek van Apple-CEO Tim Cook wegnemen', stelt beurshuis Wedbush Securities in een update.

Genesee & Wyoming baat ongeveer 120 goederentreinverbindingen uit, vooral in Noord-Amerika, maar is ook in Europa en Australiƫ actief. Ook in ons land is er een dochteronderneming: Belgium Rail Feeding. G&W ontstond in 1899 bescheiden als een spoorlijn van 14 kilometer naar een grote steenrotsmijn in Retsof, een dorpje in upstate New York. Het aandeel G&W gaat 8 procent hoger naar 108,45 euro.